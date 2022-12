Ferrari und Mick Schumacher gehen getrennte Wege

Diese Nachricht ist keine große Überraschung mehr: Ferrari und Mick Schumacher gehen nach vier gemeinsamen Jahren getrennte Wege. Das gab der Rennstall heute bekannt.

Das Kapitel Mick Schumacher und Ferrari ist nach vier Jahren geschlossen: Der Traditionsrennstall und der 23-Jähruge «haben in gegenseitigem Einvernehmen beschlossen, ihre Zusammenarbeit nicht zu verlängern», teilte Ferrari am Donnerstag offiziell mit.

Schumacher kam 2019 über das Nachwuchsprogramm in die Ferrari-Familie und bestritt zwei Saisons in der Formel 2 mit dem Prema Racing Team. Er gewann drei Rennen und sicherte sich den Meistertitel 2020 und dadurch den Aufstieg in die Formel 1.

Im folgenden Jahr gab er sein Debüt in der Königsklasse für das Haas-Team, 2022 hatte er zudem die Rolle des Reservefahrers für Ferrari übernommen.

Für viele Fans war das eine Traum-Konstellation: Schumacher, der Sohn von Rekordweltmeister Michael Schumacher, bei dem Rennstall, wo der Vater seine größten Erfolge feierte. Das bleibt allerdings vorerst nur ein Traum.

Die Plätze bei den Roten sind langfristig mit Charles Leclerc und Carlos Sainz belegt, außerdem verlor Schumacher seinen Platz bei Haas an seinen Landsmann Nico Hülkenberg.

«Die Scuderia Ferrari dankt Mick für diese vier Jahre und die vielen gemeinsam zurückgelegten Kilometer und wünscht ihm alles Gute für die Zukunft», hieß es von Ferrari weiter.