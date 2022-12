Nach Haas-Aus: Mick Schumacher heuert bei Mercedes an

Mick Schumacher hat einen neuen Job in der Formel 1: Der 23-Jährige kommt nach seinem Aus bei Haas bei Mercedes unter. Er wird Ersatzfahrer.

Mick Schumacher setzt sich 2023 wie erwartet auf die Ersatzbank: Der 23-Jährige kommt nach seinem Aus bei Haas bei Mercedes unter. Schumacher wird bei den Silberpfeilen Ersatzfahrer.

Schumacher soll eine wichtige Rolle bei der Weiterentwicklung des W14 spielen. Er werde das ganze Jahr über regelmäßig im Simulator in Brackley arbeiten und die Arbeit auch an der Rennstrecke fortsetzen, heißt es in der Mitteilung.

Schumacher wird in seiner neuen Rolle alle Grands Prix besuchen und Marketingaufgaben übernehmen. Und natürlich wird er einspringen, sollten die Stammfahrer Lewis Hamilton oder George Russell ausfallen.

Schumacher wird in der Pressemitteilung des Rennstalls überaus gelobt. «Der 23-Jährige hat in seiner gesamten Karriere durch seine Reife, sein technisches Feedback und seine Arbeitsmoral beeindruckt - alles Eigenschaften, die bei einem Fahrer sehr geschätzt werden. Er schließt sich nun dem Team an, für das sein Vater Michael zwischen 2010 und 2012 gefahren ist», heißt es weiter.

«Ich freue mich sehr darüber, als Reservefahrer für 2023 ein Teil des Mercedes-Teams zu sein, und ich werde alles geben, um in diesem sehr wettbewerbsintensiven und professionellen Umfeld zur Performance des Teams beizutragen. Ich betrachte dies als eine Art Neuanfang und bin Toto und allen Beteiligten sehr dankbar für das Vertrauen, das sie in mich setzen. Die Formel 1 ist eine faszinierende Welt, in der man nie aufhört zu lernen. Ich freue mich darauf, noch mehr Wissen aufzusaugen und alles zum Wohle des Mercedes-Teams zu geben», sagte Schumacher.

«Mick ist ein talentierter junger Fahrer, und wir freuen uns, ihn im Team zu haben. Er ist ein harter Arbeiter, hat eine ruhige und methodische Herangehensweise und ist immer noch hungrig, zu lernen und sich als Fahrer zu verbessern. Das sind alles wichtige Eigenschaften, und wir freuen uns darauf, dass er uns bei der Weiterentwicklung des W14 helfen wird. Wir wissen auch, dass er mit zwei Jahren Erfahrung in der Formel 1 in der Lage sein wird, kurzfristig für Lewis oder George einzuspringen, sollte dies nötig sein», sagte Teamchef Toto Wolff.