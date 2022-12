Norbert Vettel: «Das lernte Sebastian als Erstes»

Norbert Vettel umarmte seinen Sohn Sebastian vor dem Rennen in Abu Dhabi

Norbert Vettel erinnerte sich im Rahmen des Formel-1-Abschieds seines Sohnes Sebastian an die Anfänge von dessen Karriere zurück, die mit vier WM-Titelgewinnen in der Formel 1 ihren Höhepunkt fand.

Sebastian Vettel hat beim Saisonfinale in Abu Dhabi seinen letzten GP-Einsatz bestritten und der Publikumsliebling aus Heppenheim wurde zu Recht mit einigen grossen Gesten und vielen netten Worten verabschiedet. An der Seite des vierfachen Weltmeisters war natürlich auch dessen Vater Norbert, der freudestrahlend Anekdoten aus der langen Karriere seines Sohnes erzählte und nicht müde wurde zu betonen, wie stolz er auf seinen Seb ist.

Im Gespräch mit Lawrence Barretto von «Formula1.com» erinnerte sich Norbert Vettel auch an die Anfänge der Rennfahrer-Karriere des 53-fachen GP-Siegers und er erzählte vom ersten Kart des deutschen GP-Stars. 300 Kilometer legte der Vater zurück, um das Kart aus zweiter Hand zu kaufen.

«Er war so klein, dass ich noch etwas Material auf die Pedale legen musste, damit er Gas und Bremse überhaupt betätigen konnte. Auch den Sitz mussten wir poldern, weil dieser noch zu gross war», erinnert sich Vettel Senior.

«Wir haben dann in der Nähe meines Arbeitsplatzes eine Strecke abgesteckt, die eine Haarnadel-Kurve umfasste, und ich stand davor neben der Piste, um ihm den Bremspunkt zu markieren. Das lernte Sebastian als Erstes – die Bremspunkte», erzählt Norbert Vettel. Am ersten Tag regnete es, und Sebastian zeigte schon früh sein Talent am Steuer.

«Er liebte es, im Nassen zu fahren», erklärt der stolze Vater. «Ich sagte ihm, er soll zum Mittagessen reinkommen und seine Schwester ans Steuer lassen, solange er am Essen ist, aber er wollte auf der Strecke bleiben. Er wollte weiter üben und noch mehr lernen, er war fasziniert.»

