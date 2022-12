Christian Horner: Rückschlag für Verstappen sehr hart

Christian Horner sprintet in Mexiko los, bevor die grosse Champagner-Dusche kommt

​Nach den ersten WM-Läufen 2022 sah es überhaupt nicht nach einer erfolgreichen Titelverteidigung von Max Verstappen aus: drei GP, zwei Ausfälle. Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner blickt zurück.

Im Rahmen der Advent-Gala von «Sport und Talk aus dem Hangar-7» in Salzburg sprach Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner bei Servus TV über die Ereignisse der Saison 2022 und seine persönliche Marschrichtung. Zum Sesselrücken der Teamchef in den vergangenen Tagen sagt der Brite: «Da geht es momentan hektischer zu und her als auf dem Fahrermarkt, da haben wir ja einige Änderungen erlebt. Ich bleibe aber ziemlich sicher da, wo ich bin.»

Red Bull Racing hat in der Saison 2022 den insgesamt sechsten Fahrer-Titel geholt (Sebastian Vettel 2010–2013, Max Verstappen 2021/2022). Horner stellt fest: «Das war diese grosse Lücke dazwischen, wir mussten lange warten nach Sebastian, bis dann Max gekommen ist. Das Finale 2021 war der pure Wahnsinn, aber Max in diesem Jahr hat Max dominiert.»

Aber danach sah es im ersten Saisonteil nicht aus – Max musste in den ersten drei WM-Läufen zwei Mal aufgeben. Horner weiter: «Es war hart, als wir in den ersten Rennen nicht ins Ziel gekommen sind. Das ist auch sehr belastend für einen Fahrer, wenn du sichere zweite Plätze verlierst. Dann haben wir uns zurückgekämpft. In Imola haben wir wieder gewonnen – es war gleich ein Doppelsieg, auch im Sprint. Das war ganz wichtig für die Mannschaft.»

Auch der frühere Red Bull Racing-Fahrer Sebstian Vettel war bei ServusTV zu Gast, zu seinem früheren Weggefährten sagt Horner: «Ich denke, er ist mit dem Fahren noch nicht ganz fertig,.»



Horner warnt in Hinblick auf 2023: «Mercedes ist ein sehr gut aufgestelltes Team, mit vielen Stärken. Sie haben zwei schnelle Fahrer, die werden wieder vorne mitmischen. Die Ferrari-Fahrer werden auch konkurrenzfähig sein, sie hatten schon 2022 ein sehr starkes Auto.»





