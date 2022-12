Adrian Newey: «Statistisch gesehen unser bestes Auto»

Adrian Newey hat schon viele erfolgreiche GP-Renner gebaut, auch das Weltmeister-Auto in diesem Jahr entstand unter seiner Leitung. Das Aerodynamik-Genie bewertet das Fahrzeug, mit dem Max Verstappen zum Titel fuhr.

Adrian Newey ist einer der erfolgreichsten Konstrukteure in der Geschichte der Formel 1. Auch die jüngsten GP-Renner, in denen Red Bull Racing-Star Max Verstappen 2021 und in diesem Jahr jeweils zum Titel fuhr, stammen vom Design-Genie und seinem Team. Im diesjährigen Auto schaffte es Verstappen, gleich mehrere Rekorde aufzustellen.

So eroberte der 25-jährige Niederländer im RB18 mit 15 Triumphen in diesem Jahr mehr Formel-1-Saisonsiege als jeder Fahrer vor ihm. Auch stellte er mit 454 WM-Punkten einen neuen Jahresrekord auf. Newey sagt in einem Interview, das auf «Red Bull TV» in voller Länge zu sehen ist, denn auch: «Statistisch gesehen war der RB18 natürlich unser bestes Auto.»

«Es ist ein Auto, auf das wir sehr stolz sein können», ist der 63-jährige Ingenieur überzeugt. Gleichzeitig übt er sich in Selbstkritik: «Während der Saison 2021 hatten wir einen engen Kampf um die Meisterschaft, in welchem wir wohl zu viele Ressourcen gesteckt haben, die wir nicht in das brandneue Auto mit den neuen Regeln, von denen wir wussten, dass sie kommen würden, gesteckt haben. Es ist ein schwieriger Balanceakt.»

«Wir haben uns darauf konzentriert, die Grundlagen richtig hinzubekommen, einschliesslich der Vorder- und Hinterradaufhängung, den Schichten und den Kühlern. Bei den Tests vor der Saison hatten wir ein wenig mit dem Bouncing zu kämpfen. Wir hatten bereits ein wenig recherchiert und wussten in etwa, was wir tun mussten, um es zu verbessern. Als wir dann in Bahrain das Rennpaket aufsetzten, brachte uns das auf Augenhöhe mit Ferrari. Danach ging es darum, es weiterzuentwickeln, und in der zweiten Hälfte hatten wir ein voll konkurrenzfähiges Paket», fasst Newey zusammen.

Provisorischer Formel-1-WM-Kalender 2023

05.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

19.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

02.04. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

30.04. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku *

07.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami

21.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

28.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

04.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

18.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

02.07. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg *

09.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

23.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

30.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa *

27.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

03.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

17.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

24.09. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

08.10. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha *

22.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin *

29.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

05.11. São Paulo-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

18.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

26.11. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island



* Sprint-Format