Sebastian Vettel, Mick Schumacher: Teamgefährten 2023

​Jetzt ist es bestätigt von den Veranstaltern des Race of Champions: Sebastian Vettel und Mick Schumacher werden Ende Januar 2023 erneut auf Schnee und Eis gegen viele prominente Gegner antreten.

Im Rahmen des Grossen Preises von Ungarn im Juli 2022 hatte Sebastian Vettel erklärt: «Abu Dhabi im November wird mein letzter Grand Prix.» Letzter Formel-1-WM-Lauf ja, letzter Motorsportwettbewerb nein – der 35-jährige Heppenheimer nimmt Ende Januar 2023 am «Race of Champions» teil.

Nun haben die Veranstalter des Prestige-Wettbewerbs bestätigt: Vettel wird dabei für Deutschland erneut mit Mick Schumacher antreten! «Wir freuen uns sehr, mitteilen zu dürfen, dass Team Smick beim ROCSweden 2023 wiedervereint sind und versuchen wird, den neunten Nationentitel für Deutschland zu erobern.»

Zum zweiten Mal nach 2022 wird das renommierte «Race of Champions» auf Schnee und Eis gefahren. Auf der gefrorenen Ostsee im schwedischen Pite Havsbad werden sich einige der besten Fahrer der Welt aus unterschiedlichen Rennserien auf exakt gleichen Kursen und baugleichen Fahrzeugen messen, um im Einzelwettbewerb den besten Fahrer («Champion of Champions») sowie im Länderwettbewerb die beste Nation («Fastest Nation») zu ermitteln.

Das seit 1988 stattfindende und prestigeträchtige Rennen ist jeweils eine bunte Mischung aus Fahrern der Formel 1, der Rallye-WM, der Langstrecken-WM, der NASCAR- und IndyCar-Serie sowie den X-Games, dieses Mal findet das ROC am 28./29.9 Januar 2023 statt. Am 28. Januar wird der Nationen-Cup gefahren, am Sonntag folgt die Einzelwertung.



Abgesehen von «Smick» treten unter Anderen an: Alfa Romeo-GP-Fahrer Valtteri Bottas, der 13-fache GP-Sieger David Coulthard, W Series-Gewinnerin Jamie Chadwick, Formel-2-Meister Felipe Drugovich, der zweifache Formel-1-Champion Mika Häkkinen, Le Mans-Legende Tom Kristensen, Rallye-Ass Thierry Neuville, Rallycross-Weltmeister Johan Kristoffersson und IndyCar-Fahrer Felix Rosenqvist.



Sebastian Vettel hat an der Seite des grossen Michael Schumacher für Deutschland sechs Mal die Nationenwertung gewonnen (2007–2012), ein weiterer Titel kam 2017 mit Pascal Wehrlein hinzu, 2015 gewann der Heppenheimer den Einzeltitel. 2022 verpasste er einen zweiten Titel nur knapp, im Finale gegen Rallye-Legende Sébastien Loeb.



Sebastian Vettel sagt: «Ich könnte mir keinen besseren Ort vorstellen für meinen ersten Wettbewerb nach dem Formel-1-Rücktritt. Ich werde zum elften Mal antreten, und das mache ich, weil dies eine so besondere Veranstaltung ist. Meine Lernkuve auf Schnee und Eis war 2022 ziemlich steil. Ich habe mich selber überrascht, als ich bis ins Einzelfinale vordrang.»



In der Teamwertung 2022 schieden Vettel und Mick Schumacher gegen die US-Amerikaner Jimmie Johnson (NASCAR) und Colton Herta (IndyCar) aus. Nationensieger wurde Team Norwegen mit Petter Solberg und Oliver Solberg.





Race of Champions – die Sieger

1988 Montlhéry (F): Juha Kankkunen (FIN)

1989 Nürburgring (D): Stig Blomqvist (S)

1990 Barcelona (E): Stig Blomqvist (S)

1991 Madrid (E): Juha Kankkunen (FIN)

1992 Gran Canaria (E): Andrea Aghini (I)

1993 Gran Canaria (E): Didier Auriol (F)

1994 Gran Canaria (E): Didier Auriol (F)

1995 Gran Canaria (E): François Delecour (F)

1996 Gran Canaria (E): Didier Auriol (F)

1997 Gran Canaria (E): Carlos Sainz (E)

1998 Gran Canaria (E): Colin McRae (GB)

1999 Gran Canaria (E): Didier Auriol (F)

2000 Gran Canaria (E): Tommi Mäkinen (FIN)

2001 Gran Canaria (E): Harri Rovanperä (FIN)

2002 Gran Canaria (E): Marcus Grönholm (FIN)

2003 Gran Canaria (E): Sébastien Loeb (F)

2004 Paris (F): Heikki Kovalainen (FIN)

2005 Paris (F): Sébastien Loeb (F)

2006 Paris (F): Mattias Ekström (S)

2007 London (GB): Mattias Ekström (S)

2008 London GB): Sébastien Loeb (F)

2009 Peking (CHN): Mattias Ekström (S)

2010 Düsseldorf (D): Filipe Albuquerque (P)

2011 Düsseldorf (D): Sébastien Ogier (F)

2012 Bangkok (T): Romain Grosjean (F)

2013 nicht durchgeführt

2014 Barbados (BDS): David Coulthard (GB)

2015 London: Sebastian Vettel (D)

2016 nicht durchgeführt

2017 Miami (USA): Juan Pablo Montoya (COL)

2018 Riyadh (KSA): David Coulthard (GB)

2019 Mexiko-Stadt (MEX): Benito Guerra (MEX)

2020 Veranstaltung virtuell als E-Sport

2021 kein Race of Champions

2022 Pite Havsbad (S): Sébastien Loeb (F)





Die Nationensieger

1999 Finnland (Mäkinen, Lehto, Tiainen)

2000 Frankreich (Laconi, Muller, Panizzi)

2001 Spanien (Puras, Xaus, Alonso)

2002 USA (Johnson, Gordon, Edwards)

2003 All Stars (Nieto, da Matta, Panizzi)

2004 Frankreich (Alesi, Loeb)

2005 Skandinavien (Kristensen, Ekström)

2006 Finnland (Kovalainen, Grönholm)

2007 Deutschland (Schumacher, Vettel)

2008 Deutschland (Schumacher, Vettel)

2009 Deutschland (Schumacher, Vettel)

2010 Deutschland (Schumacher, Vettel)

2011 Deutschland (Schumacher, Vettel)

2012 Deutschland (Schumacher, Vettel)

2014 Team Nordic (Kristensen, Solberg)

2015 England 1 (Priaulx, Plato)

2017 Deutschland (Vettel, Wehrlein)

2018 Deutschland (Bernhard, Rast)

2019 Team Nordic (Kristoffersson, Kristensen)

2020 Veranstaltung virtuell als E-Sport

2021 kein Race of Champions

2022 Norwegen (Solberg, Solberg)