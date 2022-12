Max Verstappen: Bestes und schlechtestes Rennen 2022

​Gleich 15 Mal hat Weltmeister Max Verstappen in der vergangenen Saison triumphiert, das ist neuer Formel-1-Rekord. Der Niederländer spricht über seine beste GP-Leistung 2022 und über eine Nacht zum Vergessen.

Mit nur 25 Jahren taucht Max Verstappen in der Siegerliste der Königsklasse bereits auf Rang 6 auf: Er hat 2022 unfassbare 15 Mal gewonnen und damit einen neuen Formel-1-Rekord aufgestellt. Der Red Bull Racing-Star kommt inzwischen auf 35 Siege (siehe Tabelle unten) und wird mit einiger Wahrscheinlichkeit 2023 den vor ihm liegenden Ayrton Senna überholen.

Auf Jahre unerreicht: Lewis Hamilton mit 103 GP-Siegen, dann folgen Michael Schumacher mit 91, Sebastian Vettel mit 53, Alain Prost mit 51 und dann obiger Senna mit 41.

An welchen seiner 15 Siege von 2022 erinnert sich Verstappen besonders gerne? Und welches Rennwochenende würde er am liebsten aus seiner Erinnerung streichen? Max dazu in der Sendung F1 Talks von Viaplay: «Belgien war einzigartig. Ich hatte nie ein besseres Rennauto und habe eine unfassbare Dominanz gespürt.»

«Von der ersten Trainingsrunde an hat einfach alles funktioniert. Wir haben die Abstimmung fast nicht angerührt. Uns war klar, dass wegen des Einbaus eines neuen Motors eine Strafversetzung auf uns zukommt. Aber selbst angesichts eines 14. Startplatzes blieb ich ganz ruhig. Ich wusste – wenn ich die erste Runde unbeschadet überstehe, dann kann ich gewinnen. Eine solche Selbstsicherheit durchströmt dich nur ganz selten.»

Am anderen Ende der Wohlfühlskala liegt Singapur. Max sagt weiter: «Es gab einige Rennen mit Grund zur Verärgerung, Monte Carlo oder Silverstone etwa, aber wenn ich mich entscheiden muss, dann würde ich sagen – Singapur war mein schlechtestes Rennen, nein, mein schlechtestes Wochenende.»



«So wie in Belgien alles von der ersten Runde an gepasst hatte, so ging in Singapur alles von der ersten Runde an schief. Die Abstimmung hat am Freitag überhaupt nicht gepasst, in der Quali war zu wenig Sprit im Tank, und ich musste meine Runde abbrechen, auch im Grand Prix war der Wurm drin, und ich wurde nur Siebter. Hin und wieder gibt es einfach ein Wochenende, an welchem nichts, aber auch gar nichts klappen will. Singapur 2022 würde ich am liebsten vergessen.»



Max Verstappen hat sein Siegeskonto 2022 um 15 Erfolge aufgestockt. Die Aufstellung unten zeigt – er ist nur auf fünf aktuellen GP-Strecken ohne Sieg, in Bahrain und Australien, in Silverstone und Singapur sowie in Katar. Las Vegas ist 2023 für alle Fahrer neu.





Max Verstappen: Seine 35 GP-Siege

Spanien 2016

Malaysia 2017

Mexiko 2017

Österreich 2018

Mexiko 2018

Österreich 2019

Deutschland 2019

Brasilien 2019

70 Jahre Formel 1 2020 (Silverstone)

Abu Dhabi 2020

Emilia-Romagna 2021

Monaco 2021

Frankreich 2021

Steiermark 2021

Österreich 2021

Belgien 2021

Niederlande 2021

USA 2021

Mexiko 2021

Abu Dhabi 2021

Saudi-Arabien 2022

Emilia-Romagna 2022

Miami 2022

Spanien 2022

Aserbaidschan 2022

Kanada 2022

Frankreich 2022

Ungarn 2022

Belgien 2022

Niederlande 2022

Italien 2022

Japan 2022

USA 2022

Mexiko 2022

Abu Dhabi 2022