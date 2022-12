Champion Max Verstappen: 3. Titel steht schon fest

​Zwei Formel-1-WM-Titel hat Max Verstappen (25) bereits erobert, für die WM 2023 ist er in dieser Form Favorit. Einen dritten Titel hat der Niederländer bereits auf sicher – als Sportler des Jahres in den Niederlanden.

Schöne Ehre für den Red Bull Racing-Piloten Max Verstappen: Eine Fachjury hat ihn in den Niederlanden zum Sportler des Jahres 2022 gewählt, zum dritten Mal nach 2016 und 2021. Der Preis wurde im Rahmen einer Gala in Amsterdam verliehen und von Max’ Schwester Victoria in Empfang genommen. Victoria Verstappen sagte: «Unser Familie hat sehr hart für den sportlichen Erfolg gearbeitet, und es ist fabelhaft, dass dies anerkannt wird.»

Die Fachjury in den Niederlanden besteht zur einen Hälfte aus Athleten und Trainern, zur anderen Hälfte aus Fachberichterstattern. Sie alle gaben dem Rennfahrer am meisten Stimmen, im Wettkampf mit dem Rad-Olympiasieger Harrie Lavreysen und dem überaus erfolgreichen Eisschnellläufer Thomas Krol.

Die Formel-1-Saison von Max Verstappen war atemberaubend. Er fuhr bei 22 WM-Läufen 20 Mal in die Punkte, 17 Mal stand er dabei auf dem Podest, 15 Mal als Sieger. Zum Vergleich: Der härteste WM-Rivale Charles Leclerc gewann drei Rennen.

Verstappen zeigte fast doppelt so viele Führungsrunden wie Ferrari-Fahrer Leclerc (616:311).

Max eroberte in Ungarn und Belgien zwei Siege von den Startplätzen 10 und 14. Alle anderen Sieger 2022 (Leclerc, Pérez, Sainz, Russell) starteten zu ihren Erfolgen aus den ersten zwei Reihen.

Verstappen machte aus seinen sieben Pole-Positions 2022 sechs Siege. Zum Vergleich: Leclerc konnte neun Mal vom besten Startplatz ins Rennen gehen, machte daraus aber nur zwei Siege.



Die erfolgreiche Titelverteidigung von Max stand im 18. von 22 Rennen fest, so früh wie in 20 Jahren davor nur zwei Mal (Sebastian Vettel 2011, 15/19, sowie Michael Schumacher 2004, 14/18).





Abu Dhabi-GP, Yas Island

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:45,914 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +8,771

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +10,093

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +24,892

05. George Russell (GB), Mercedes, +35,888

06. Lando Norris (GB), McLaren, +56,234

07. Esteban Ocon (F), Alpine, +57,240

08. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +76,931

09. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +83,268

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +83,898

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +89,371

12. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +1 Runde

13. Alex Albon (T), Williams, +1

14. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1

15. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1

16. Mick Schumacher (D), Haas, +1

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1

18. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +3 Runden

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +3

Out

Fernando Alonso (E), Alpine, Wasserleck





WM-Schlussstand (nach 22 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 454 Punkte

02. Leclerc 308

03. Pérez 305

04. Russell 275

05. Sainz 246

06. Hamilton 240

07. Norris 122

08. Ocon 92

09. Alonso 81

10. Bottas 49

11. Ricciardo 37

12. Vettel 37

13. Magnussen 25

14. Gasly 23

15. Stroll 18

16. Schumacher 12

17. Tsunoda 12

18. Zhou 6

19. Albon 4

20. Latifi 2

21. De Vries 2

22. Nico Hülkenberg (D) 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 759 Punkte

02. Ferrari 554

03. Mercedes 515

04. Alpine 173

05. McLaren 159

06. Alfa Romeo 55

07. Aston Martin 55

08. Haas 37

09. AlphaTauri 35

10. Williams 8