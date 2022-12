Mario Andretti: Fernando Alonso als Fahrer im Visier

Mit Andretti Global wollen Mario und Michael Andretti ab 2024 in der Formel-1-WM mitkämpfen. Motorsport-Legende Mario Andretti weiss auch, welcher Fahrer für den neuen GP-Rennstall ideal wäre.

Michael Andretti verfolgt schon lange den Wunsch, mit einem eigenen Rennstall in der Formel-1-WM anzutreten. Sein Versuch, den Rennstall von Sauber Motorsport zu übernehmen, scheiterte. Stattdessen spannen die Schweizer mit Audi zusammen, der deutsche Autobauer wird ab 2026 in der Königsklasse dabei sein.

Andretti verfolgt hingegen den Plan, mit einem eigenen Team ab 2024 in der WM mitzukämpfen. Dafür wird ein Motorsport- und Technologie-Zentrum in Fishers, Indiana errichtet. Dieses soll laut Michaels Vater Mario grösser als der Ferrari-Hauptsitz in Indiana werden.

Die Motorsport-Legende weiss auch schon, welcher Fahrer für das Team, das unter dem Namen Andretti Global antreten soll, perfekt wäre. Im Gespräch mit «SoyMotor» erklärte er auf die Frage, ob der zweifache Champion, der bereits 2017 mit Andretti Autosport am Indy 500 teilnahm, in Frage käme: «Das wäre natürlich sehr gut möglich.»

«Seine Erfahrung ist unermesslich, und es wäre unglaublich für uns, wenn er für uns fahren würde. Das werden wir uns natürlich anschauen. Ich denke, er will weiter in der Formel 1 antreten und er ist immer noch in Top-Form», ist sich der 82-Jährige sicher. Alonso wird ab 2023 für Aston Martin auf Punkte-Jagd gehen. Der Spanier tritt die Nachfolge von Sebastian Vettel an.

Der zweite Fahrer könnte Colton Herta werden. Denn die Andrettis wünschen sich bei den Fahrern einen erfahrenen und einen jungen Piloten. Zudem wünschen sich die Andrettis mindestens einen Fahrer aus Amerika, wie sie bereits klargestellt haben.

Provisorischer Formel-1-WM-Kalender 2023

05.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

19.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

02.04. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

30.04. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku *

07.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami

21.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

28.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

04.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

18.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

02.07. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg *

09.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

23.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

30.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa *

27.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

03.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

17.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

24.09. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

08.10. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha *

22.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin *

29.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

05.11. São Paulo-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

18.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

26.11. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island



* Sprint-Format