Lewis Hamilton: «Das hatte ich nicht erwartet»

Lewis Hamilton is dankbar für die schwierigen Erfahrungen, die er in diesem Jahr gemacht hat

Der siebenfache Weltmeister Lewis Hamilton hat eine schwierige Saison hinter sich. Mit den Problemen, die er in diesem Jahr bekundet hat, hatte er nicht gerechnet, wie er rückblickend erklärt.

Nachdem Mercedes in den vergangenen Jahren einen WM-Titel nach dem anderen eingefahren hat, musste das Werksteam der Sternmarke in diesem Jahr einige schwierige Rennwochenenden meistern. Der erste und einzige Saisonsieg kam erst beim zweitletzten Rennen. Am Ende musste sich die Mannschaft von Toto Wolff mit dem dritten Platz in der Konstrukteurswertung begnügen.

Der frühere Dauersieger Lewis Hamilton schaffte es zum ersten Mal in seiner GP-Karriere nicht, einen Triumph einzufahren. Im Jahresrückblick seines Teams erklärt er: «Es war für alle ein sehr hartes Jahr. Für mich war es in einer Weise herausfordernd, wie ich es nicht erwartet hatte, aber ich bin unglaublich dankbar dafür. Ich habe in diesem Jahr mehr Wachstum als Mensch gespürt, was meine innere Stärke angeht, als in vielen anderen Jahren.»

«Wenn man sich die gesamte Geschichte des Teams ansieht, war es schon lange vor Toto und mir hier und hatte einige wirklich schwierige Jahre. Einige der Mitarbeiter sind schon seit über 20 Jahren dabei und haben wirklich viel durchgemacht. Ich würde sagen, für unser jetziges Team war dies in den letzten 10 Jahren das härteste Jahr für alle, aber auch das Jahr, aus dem wir am am meisten gestärkt hervorgehen», ist der siebenfache Weltmeister überzeugt.

Und Hamilton betont: «Es gab so viel Widerstand, so viel, mit dem wir zu kämpfen hatten, und ich bin dankbar, dass wir es geschafft haben. Hier arbeiten viele Leute, auch viele neue Leute im Team, und diese Erfahrung war auch für sie gut. Wenn wir gewinnen, gibt es jetzt eine andere Dankbarkeit, weil das vorher so oft passiert ist.»

Provisorischer Formel-1-WM-Kalender 2023

05.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

19.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

02.04. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

30.04. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku *

07.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami

21.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

28.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

04.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

18.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

02.07. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg *

09.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

23.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

30.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa *

27.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

03.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

17.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

24.09. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

08.10. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha *

22.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin *

29.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

05.11. São Paulo-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

18.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

26.11. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island



* Sprint-Format