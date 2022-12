Saison 2023: AlphaTauri präsentiert in New York

Der neue AlphaTauri-Look für die Saison 2023 wird am 11. Februar in New York präsentiert

Nach Aston Martin und Ferrari hat auch AlphaTauri Team das Datum für die Präsentation bekanntgegeben, die in New York stattfinden wird. Gezeigt wird die Lackierung des 2023er-Renners.

Noch vor den bisher bekannten Präsentationsterminen von Aston Martin und Ferrari wird AlphaTauri die Hüllen fallen lassen: Der Rennstall aus Faenza zeigt allerdings nicht den neuen Renner, sondern die Lackierung für 2023. Die Präsentation findet am 11. Februar in New York statt, auch der Name steht schon fest: Das Auto wird AT04 heissen.

AlphaTauri schickt im nächsten Jahr Yuki Tsunoda und Nick de Vries auf Punktejagd. Für den 22-jährigen Japaner wird es die dritte Saison in der Königsklasse sein. Sein 27-jähriger Teamkollege wird seine erste GP-Saison bestreiten.

Seine GP-Premiere hat der Niederländer bereits hinter sich: In Monza sprang er bei Williams für den erkrankten Alex Albon ein und holte als Neunter auf Anhieb Punkte. Damit überzeugte der Formel-E-Champion von 2020/2021 die Entscheidungsträger von AlphaTauri.

Zwei Tage nach AlphaTauri enthüllt Aston Martin den neuen GP-Renner, mit dem 2023 Fernando Alonso und Lance Stroll antreten werden. Die Fans können die Präsentation des Rennstalls aus Silverstone ab 20 Uhr MEZ im Netz live mitverfolgen.

Einen Tag nach Aston Martin wird auch der älteste GP-Rennstall der Welt sein GP-Auto für 2023 zum ersten Mal in der Öffentlichkeit zeigen: Ferrari präsentiert die rote Göttin von Charles Leclerc und Carlos Sainz am 14. Februar.

Provisorischer Formel-1-WM-Kalender 2023

05.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

19.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

02.04. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

30.04. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku *

07.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami

21.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

28.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

04.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

18.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

02.07. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg *

09.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

23.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

30.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa *

27.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

03.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

17.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

24.09. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

08.10. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha *

22.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin *

29.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

05.11. São Paulo-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

18.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

26.11. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island



* Sprint-Format