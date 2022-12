Die Motorsport-Welt trauert um Philippe Streiff

Wenige Wochen nach dem Tod von Patrick Tambay erreicht die Welt eine weitere traurige Nachricht: Der frühere GP-Pilot Philippe Streiff ist am 23. Dezember gestorben. Der Franzose wurde 67 Jahre alt.

Mit Philippe Streiff hat die Motorsport-Welt einen weiteren ehemaligen GP-Star aus Frankreich verloren. Nur drei Wochen nach dem Ableben von Patrick Tambay verstarb der 53-fache GP-Teilnehmer Streiff im Alter von 67 Jahren.

Streif war zwischen 1984 und 1988 in der Formel 1 unterwegs und trat für Renault, Ligier, Tyrrell und AGS an, bevor ein folgenschwerer Unfall beim Wintertest am 15. März 1989 in Jacarepagua, Brasilien, seine Rennfahrer-Karriere jäh beendete. Als Folge des fürchterlichen Crashs blieb Streiff querschnittgelähmt.

Seinen grössten Formel-1-Erfolg feierte er beim Australien-GP 1985 in Adelaide. Der Rennfahrer aus Grenoble schaffte es im Ligier-Renault hinter Keke Rosberg und Jacques Laffite als Dritter ins Ziel und holte damit seinen ersten Podestplatz.

Auch ausserhalb der Formel 1 war Streiff erfolgreich unterwegs. Beim 24h-Klassiker von Le Mans erzielte er bei vier Starts zwei Podestplatzierungen. 1981 wurde er mit Jean-Louis Schlesser und Jacky Haran Zweiter in der Gesamtwertung und durfte im Rondeau M379C-Cosworth den Klassensieg bejubeln.

1984 landete er im Porsche 956, den er sich mit David Hobbs und Sarel van der Merwe teilte, auf dem dritten Platz der Klassen- und Gesamtwertung. Auch konnte er in er französischen Formel 3 glänzen. 1979 wurde er Gesamtzweiter, im darauffolgenden Jahr belegte er den dritten Tabellenplatz und 1981 eroberte er den Gesamtsieg in der französischen Formel-3-Meisterschaft. 1984 fuhr er in der Formel 2 einen Sieg in Brands Hatch ein.

Auch nach seinem Unfall blieb Streiff mit dem Motorsport verbunden, so organisierte er etwa das berühmte Kart-Masters in Paris-Bercy, an dem Formel-1-Grössen wie Ayrton Senna, Michael Schumacher und Alain Prost teilnahmen. 1994 unternahm er den – letztlich erfolglosen – Versuch, zusammen mit Hughes de Chaunac das Ligier-Team zu erwerben.

2012 besuchte er das Fahrerlager in Monaco und feierte am 27. Mai im Hotel Hermitage in Monte Carlo die Vernissage seines Buchs «Streiff Road. À fond la vie», das er zusammen mit Sylvie Lauduique-Hamez verfasst hat.

Unsere Gedanken sind bei seiner Familie und seinen Freunden. Ruhe in Frieden, Philippe!