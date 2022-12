Nyck de Vries: Gleiches Management wie Pierre Gasly

Im nächsten Jahr wird Nyck de Vries bei AlphaTauri die Nachfolge von Pierre Gasly antreten. Der niederländische Formel-1-Rookie teilt sich das Management mit seinem Vorgänger.

Mit dem Formel-1-Einstieg wird auch der Aufwand neben der Strecke grösser, wie Nyck de Vries weiss. Der Formel-E-Champion von 2020/2021 und Formel-2-Meister von 2019 hat sich deshalb zum ersten Mal in seiner Karriere einen Manager zur Seite geholt, der im Formel-1-Fahrerlager kein Unbekannter ist.

Guillaume Le Goff, der früher als Ingenieur für den Nachwuchs-Rennstall ART Grand Prix tätig war, hat 2017 mit «The Grid» seine eigene Management-Firma gegründet und kümmert sich auch um die Belange von Pierre Gasly, den Vorgänger von De Vries bei AlphaTauri.

De Vries, der vor seiner Verpflichtung als Mercedes-Reservist im Fahrerlager anzutreffen war, kennt Le Goff schon seit mehr als einem Jahrzehnt, wie er den niederländischen Kollegen von «Motorsport.com» verriet: «Als ich in der Formel Renault 2.0 an der Seite von Pierre Gasly fuhr, war Guillaume für den AOTech-Simulator verantwortlich. Wir haben damals viel Zeit miteinander verbracht, denn wir haben den Simulator zusammen entwickelt.»

Auch während seiner Zeit als McLaren-Nachwuchsfahrer lief De Vries Le Goff immer wieder über den Weg: «Guillaume zog nach England, um in der Automobilabteilung von McLaren zu arbeiten. Wir haben uns dort auch entsprechend oft getroffen. Jedes Mal, wenn ich dort war, trafen wir uns und tauschten uns aus.»

