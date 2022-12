Brundle zu Lewis Hamilton: «Bekämpft Feuer mit Feuer»

Der frühere GP-Pilot Martin Brundle ist sich sicher: Wenn Champion Max Verstappen gegen Lewis Hamilton kämpft, steckt er andere Grenzen als im Duell mit anderen Formel-1-Stars.

In diesem Jahr gehörte Lewis Hamilton nicht zu den Hauptgegnern von Max Verstappen, dennoch lieferten sich die beiden WM-Rivalen von 2021 einige hitzige Duelle – bei denen sie sich auch in die Quere kamen. In São Paulo krachte es zwischen dem Duo, als der Red Bull Racing-Star versuchte, aussen am Silberpfeil vorbeizuziehen.

Der Niederländer zog neben Hamilton und war in der zweiten Kurve innen, als sich die GP-Renner der beiden Streithähne berührten. Für den früheren GP-Piloten Martin Brundle ist die Szene ein Beweis dafür, dass andere Grenzen gesetzt werden, wenn der siebenfache Weltmeister und der zweifache Champion aufeinander treffen.

In seiner GP-Analyse auf «Skysports.com» erklärte der 63-jährige Brite mit Blick auf die Szene, mit der sich Verstappen einen kaputten Frontflügel und eine 5-Sekunden-Strafe einhandelte: «Die Stewards sagten, dass Lewis etwas mehr Raum hätte geben können, und meiner Ansicht nach hätte Max auch etwas weiter auf die Randsteine fahren oder vom Gas gehen können. Aber das ist kein Racing.»

«Die Regelhüter haben entschieden, dass es grösstenteils Max’ Fehler war, und er bekam eine 5-Sekunden-Strafe aufgebrummt und musste zudem auch die Box ansteuern, um sich eine neue Fahrzeugnase zu holen. Meiner Ansicht nach war dies aber ein normaler Rennzwischenfall», kam Brundle zum Schluss. Dennoch hielt er auch fest: «Ich hege keine Zweifel daran, dass Max die Grenzen im Duell mit Hamilton anders setzt, und Lewis hat auch entschieden, dass er Feuer mit Feuer bekämpft.»

