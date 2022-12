Carlos Sainz: Ein Geschenk von Ferrari mit 819 PS

​Kurz vor Weihnachten hat Ferrari-GP-Star Carlos Sainz in Maranello vorbeigeschaut. Dabei durfte er gleich sein Geschenk in Empfang nehmen – einen massgeschneiderten Ferrari 812 Competizione mit 819 PS.

Das kann nur ein Auto für den Spanier Carlos Sainz sein: Ein Ferrari 812 Competizione, auf dem «Smooth Operator» steht, Spitzname des Ferrari-GP-Piloten, als Lied ein Welt-Hit der Sängerin Sade, zu übersetzen ungefähr mit Schlitzohr oder Schlawiner.

Kurz vor den Festtagen hat der 28-jährige Madrilene Sainz sein Team in Maranello besucht. Dabei gab es für den Silverstone-GP-Sieger eine Überraschung: Ferrari schenkte ihm einen 812 Competizione, von den Italienern für Sainz massgeschneidert – nicht so wie auf unserem Werksfoto von Ferrari des 812ers, sondern in mattschwarzem Batmobile-Look.

Vom 819 PS starken Wagen mit 6,5-Liter-V12-Saugmotor werden 999 Stück hergestellt, nur einem exklusiven Kreis von Kunden ist er überhaupt angeboten worden.

Die Autosammlung von Sainz darf sich sehen lassen. Aus seiner Zeit als McLaren-Fahrer besitzt Carlos zwei McLaren, einen 720S und einen 600LT.

Aber es geht auch bescheidener. Sainz hat bis heute seinen VW Golf GTI aus Generation 6 behalten, mit welchem er vor Jahren die Führerscheinprüfung abgelegt hat.





