Weihnachten klassisch und keck: So feierten die Stars

​Viele Formel-1-Fahrer feierten Weihnachten ganz klassisch, andere verbrachten die Festtage eher unkonventionell. Wir machten einen kleinen Streifzug durch die sozialen Netzwerke auf der Suche nach den GP-Assen.

Immer wieder fragen die Fans: Wie verbringen eigentlich die Grand-Prix-Stars Weihnachten? Ferrari-Ass Carlos Sainz hat dazu mal gesagt: «Wir haben einen ausgeprägten Familiensinn, daher wir Weihnachten ganz klassisch im Kreise unserer Liebsten.» Der Ferrari-Star hat dazu ein Foto gepostet.

Alfa Romeo-Fahrer Valtteri Bottas ist dagegen eher einer, der es unkonventionell mag. Er ist mit seiner Freundin Tiffany Cromwell nach Australien gereist und zeigt sich zu Weihnachten ganz entspannt auf der Liege, aber das süsse Nichtstun hatte schon am Stephans-Tag ein Ende – da bestritt Bottas mit seiner Tiffany ein Radrennen.

Charles Leclerc postete auf Instagram ein Foto mit seiner Mutter Pascale und seinen Brüdern Arthur und Lorenzo.

Mick Schumacher zeigte sich ebenfalls auf Instagram – mit seiner Mutter Corinna und seiner Schwester Gina-Maria.

São Paulo-GP-Sieger George Russell hält auf seinem Weihnachtsfoto Freundin Carmen fest im Arm, bemerkenswert sein Winter-Pulli mit Mercedes-Rennwagen.

Pierre Gasly postete ein Foto der Rasselbande aus Neffen und Nichten und schrieb dazu: «Danke, lieber Weihnachtsmann, dass du meine vier kleinen Engel ein wenig verdorben hast. Frohe Weihnachten von der Gasly-Familie. PS: Ich stehe von März bis Dezember nicht fürs Babysitten zur Verfügung.»



Alpine-Fahrer Esteban Ocon setzte ein Foto auf Instagram mit einem Weihnachtsbaum und schrieb dazu: «Lieber Santa, sag mir nochmals bitte, wie du brav definierst.»



Für den kommenden Williams-GP-Piloten Logan Sargeant aus Fort Lauderdale (Florida) gab es in Miami ein besonderes Geschenk: einen Helm in Dolphins-Farben.



Yuki Tsunoda zeigte sich bei europäischem Tauwetter mit seinem Schlitten – auf der Suche nach der richtigen Spur.





