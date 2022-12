Pierre Gasly über Esteban Ocon: «Das ist lächerlich»

​Alpine tritt 2023 mit den beiden Franzosen Pierre Gasly und Esteban Ocon an. Kein Fahrerduo in der Formel 1 kennt sich schon so lange wie diese zwei. Gasly spricht darüber, wie aus Freundschaft Feindschaft wurde.

Als sich die französischen Formel-1-Fans 2018 über zwei aufstrebende Landsleute freuen durften, über Esteban Ocon und Pierre Gasly, da wurde der damalige Toro Rosso-Fahrer Gasly auf die Rivalität zwischen ihnen angesprochen.

«Wir waren mal richtig dicke Kumpels», bestätigte Pierre damals im Fahrerlager des Bahrain International Circuit. Tatsächlich verband die beiden Rennfahrer-Talente zu Kart-Zeiten eine enge Freundschaft. So drehte Gasly etwa seine ersten Runden im Kart von Ocon, wie der schnelle Force India-Pilot im vergangenen Jahr anlässlich des GP-Aufstiegs seines früheren Weggefährten erzählte. Und Gasly bestätigte: «Wir kennen uns, seit wir sechs Jahre alt sind.»

«Wir haben so viel miteinander unternommen. Als wir etwa neun oder zehn Jahre alt waren, gingen wir gemeinsam im Kart auf die Strecke, als es schneite. Wir drehten fünf Runden, dann wärmten wir uns gemeinsam auf, nur um daraufhin wieder drei, vier Runden zu drehen. Wir haben sehr viel Zeit miteinander verbracht.»

«Aber irgendwann einmal kamen wir an einen Punkt, an dem er sich etwas zu sehr ärgerte und nicht mehr so nett war, deshalb hörten wir damit auf. Ab da verband uns eine grosse Rivalität. Denn als ich damit angefangen habe, ihn zu schlagen, gefiel ihm das gar nicht, deshalb sind wir heute nicht mehr befreundet.»

Ausgerechnet diese zwei Fahrer treten 2023 für das Formel-1-Team Alpine an. Aber die Zeiten haben sich geändert, wie Gasly beim englischen Channel 4 betont: «Gewiss, es ging ein wenig auf und ab mit uns, aber Fakt ist, dass es keinen Piloten gibt, den ich länger kenne. Wir sind zusammen aufgewachsen, aber seit wir in der Königsklasse fahren, haben wir die Vergangenheit abgestreift.»



«Ich weiss, dass da einige Leute gerne eine saftige Geschichte verkaufen würden. Letztlich ist das lächerlich, wie die Medien auf dieser Geschichte rumreiten. Dabei gibt es Rivalitäten auch bei anderen Teams. Was mich angeht, so sehe ich keinen Grund, wieso wir nicht miteinander auskommen sollten. Ein wenig gesunde Rivalität zwischen Stallgefährten kann nicht schaden, aber die Atmosphäre darf dadurch nicht vergiftet werden. Wir sind beide alt und reif genug zu verstehen, dass es um das Team geht, nicht um einen einzelnen Fahrer.»



Alpine-CEO Laurent Rossi hat über seine Piloten gesagt: «Ocon und Gasly sind Landsleute, sie werden beide als der nächste Champion aus Frankreich anesehen, das ist wohl einer zu viel. Es wird Spannungen geben, da bin ich mir ganz sicher, aber keine, die wir nicht meistern könnten. Esteban und Pierre werden nicht schlechter als jedes andere Fahrer-Duo zusammenarbeiten.»





Formel 1 2023

Präsentationen

11. Februar: AlphaTauri in New York (nur Lackierung)

13. Februar: Aston Martin in Silverstone

14. Februar: Ferrari in Maranello



Wintertests

23. bis 25. Februar: Bahrain International Circuit



Formel-1-WM-Kalender

05.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

19.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

02.04. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

30.04. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku *

07.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami

21.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

28.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

04.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

18.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

02.07. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg *

09.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

23.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

30.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa *

27.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

03.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

17.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

24.09. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

08.10. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha *

22.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin *

29.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

05.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

18.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

26.11. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island



* Sprint-Format