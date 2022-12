Weltmeister Max Verstappen: «Jedes Mal erleichtert»

​Der 35-fache GP-Sieger Max Verstappen spricht darüber, wie lange seine Formel-1-Karriere dauern soll, wieso er regelmässig um seinen Vater Jos zittert und was er in Sachen Kindern mit Kelly Piquet plant.

22 Formel-1-Rennen in der GP-Saison 2022, 23 sind für das Jahr 2023 geplant, mittelfristig will F1-Geschäftsleiter Stefano Domenicali auf 25 ausbauen. Nicht alle sind davon begeistert. Auch Formel-1-Champion Max Verstappen nicht, wie er in der Tageszeitung De Limburger sagt: «Die Königsklasse erfordert viel Aufopferung, daher werde ich kaum fahren, bis ich 40 Jahre alt bin.»

«Ich geniesse es, in diesen Wochen zuhause zu sein und mich ausruhen zu können. Die vielen Reisen während der Formel-1-Saison sind nicht gesund. Und es wird der Zeitpunkt kommen, an dem ich finde – genug. Ich weiss, das klingt absurd, weil die Königsklasse für viele Menschen ein Traum ist. Ich will so lange antreten, wie es Spass macht. Und bis dann gebe ich alles. Aber ich hätte auch kein Problem damit, etwas ganz Anderes zu machen.»

Apropos anders machen: Der Formel-1-Champion von 2021 und 2022 spricht auch über seine Eltern und möglichen Nachwuchs mit seiner Kelly. «Ich möchte auf alle Fälle eine Familie gründen. Und wenn eines der Kinder Rennen fahren will, dann soll es so sein. Aber ich werde das anders anpacken als meine Mutter und mein Vater.»

«Sie haben alles getan, um meine Karriere vorwärts zu bringen. Ich will, dass meine Kinder selber entscheiden, was sie machen wollen. Ich will da sein, wenn sie klein sind, mit drei oder vier Jahren. Ich weiss, ich habe leicht reden, wo ich ja noch keine Kids habe. Vielleicht denke ich in Zukunft anders darüber.»



Denn Max sagt auch: «Mein Vater Jos fährt Rallyes. Ich sage ihm jedes Mal: ‘Sei vorsichtig. Du musst nicht alles riskieren. Das ist gar nicht notwendig. Du musst nicht gewinnen, hab einfach ein wenig Spass.’ Aber in diesem Sport passieren viele Unfälle, da geht mindestens ein Auto pro Saison zu Bruch. Ich verfolge seine Veranstaltungen immer in Echtzeit, und wenn er aussteigt, bin ich jedes Mal erleichtert.»



Max Verstappen denkt ferner darüber nach, was er hinterlässt. «Ich hoffe, ich kann eine Generation junger Piloten inspirieren. Wenn ich aufhöre, dann sollen frische Talente nachrücken. Es hat in meinem Land oft geheissen, es sei fast unmöglich, einen Niederländer in die Königsklasse zu bringen. Aber das stimmt nicht. Wenn ein Fahrer tüchtig Gas gibt, dann spielt seine Nationalität keine Rolle.»





