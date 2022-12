Max Verstappen: «Tatsächlich bin ich ziemlich ruhig»

Der zweifache Formel-1-Champion Max Verstappen wird von vielen GP-Fans als Hitzkopf wahrgenommen. Doch der 25-jährige Niederländer beteuert, dass es nicht viele Dinge gibt, die ihn aus der Fassung bringen.

Trotz seines jungen Alters hat Max Verstappen bereits acht GP-Jahre hinter sich. Der Sohn des früheren GP-Stars Jos Verstappen hat in dieser Zeit viele Erfolge gefeiert: In 163 GP-Einsätzen hat er 35 GP-Siege, 77 Podestplätze und 20 Poles sowie zwei Mal den WM-Titel in der Fahrer-Wertung erobert.

Der Red Bull Racing-Star sorgte aber nicht nur mit seinen starken Auftritten für Schlagzeilen, immer wieder waren auch die hitzigen Funksprüche und Aktionen des zweifachen Champions ein Thema bei den Fans, von denen einige den erfolgreichen GP-Star als Hitzkopf ansehen. Zu Unrecht, findet dieser.

«Die Leute sehen das vielleicht anders, aber tatsächlich bin ich ziemlich ruhig. Es gibt nicht so viele Dinge, die mich aus der Haut fahren lassen. Das Meiste interessiert mich nicht. Ich weiss, was meine Aufgabe hier in der Formel 1 ist und die lautet, auf der Strecke so schnell wie möglich zu sein», betont Verstappen im Interview mit «The New York Times».

«Wenn ich nach Hause gehe, dann will ich auch andere Dinge unternehmen, und es verlangt auch nicht zu viel Energie, abzuschalten, denn ich weiss zwar, dass alles, was ich mache, superwichtig ist. Aber es ist auch kein Weltuntergang, wenn es nicht klappt», ist sich Max sicher.

«So habe ich es immer gesehen. Sobald ich im Auto sitze, gebe ich mein Bestes, und das wird auch so bleiben, und ich versuche, auch das Beste aus dem Team zu holen», erklärt Verstappen ausserdem. Mit Blick auf seine Wutausbrüche am Funk sagt er: «Das passiert, weil es mich aufregt, wenn es nicht wie gewünscht läuft. Aber in meinen Augen ist das keine echte Wut. Wahrscheinlich glauben die Leute deshalb, dass ich sauber werde, aber es kommt sehr, sehr selten vor, dass ich wirklich wütend werde.»

