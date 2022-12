Lewis Hamilton: «Eine greifbare und positive Wirkung»

Lewis Hamilton hat sich mit der Organisation «Mission 44» das Ziel gesetzt, für mehr Chancengleichheit in Grossbritannien zu sorgen. Der siebenfache Weltmeister ist zufrieden mit der Arbeit der Stiftung.

Auf der Strecke musste Lewis Hamilton in diesem Jahr auf den grossen Erfolg verzichten. Der erhoffte 104. GP-Sieg des 37-jährigen Mercedes-Stars lässt weiter auf sich warten. Immerhin neun Mal schaffte er es auf das Podest, fünf Mal davon als Zweiter. Am Ende belegte er den sechsten Rang auf der WM-Tabelle.

Sehr viel besser lief es neben der Strecke für den siebenfachen Weltmeister, der im vergangenen Jahr die Wohltätigkeitsstiftung «Mission 44» ins Leben gerufen hat, um im weitesten Sinne für mehr Chancengleichheit zu sorgen, indem unterrepräsentierte Gruppen gefördert werden. Und mit den Fortschritten, die seine persönliche Stiftung gemacht hat, ist Hamilton zufrieden.

«Am stolzesten bin ich auf Mission 44. Wir haben möglicherweise eine der vielfältigsten gemeinnützigen Organisationen in Grossbritannien, und ich habe Schulen besucht und gesehen, welche Auswirkungen sie zu haben beginnt», erklärt der Brite in seinem grossen Saisonrückblick auf die Frage, auf welche Taten neben der Piste er besonders stolz sei.

«Ich habe wirklich das Gefühl, dass ich meine Aufgabe erfülle, und ich habe das Gefühl, dass es langsam eine greifbare und positive Wirkung hat. Wir werden mehr Gleichberechtigung für junge Kinder und mehr Möglichkeiten für Kinder mit unterschiedlichem Hintergrund sehen, und das freut mich sehr», fügt Hamilton an.

Provisorischer Formel-1-WM-Kalender 2023

05.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

19.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

02.04. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

30.04. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku *

07.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami

21.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

28.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

04.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

18.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

02.07. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg *

09.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

23.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

30.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa *

27.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

03.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

17.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

24.09. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

08.10. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha *

22.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin *

29.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

05.11. São Paulo-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

18.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

26.11. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island



* Sprint-Format