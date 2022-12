Der Grösste 2023: Weder Max Verstappen noch Hamilton

​SPEEDWEEKipedia: Leser fragen, wir finden die Antwort. Heute: Ist Formel-1-Rückkehrer Nico Hülkenberg (HaasF1) noch immer der grösste und ebenfalls der schwerste der aktuellen Grand-Prix-Piloten?

In loser Reihenfolge gehen wir in Form von «SPEEDWEEKipedia» auf Fragen unserer Leser ein. Dieses Mal möchte Hanna Ehrlich aus Essen wissen: «Früher galt Nico Hülkenberg als der grösste Formel-1-Fahrer, ich meine jetzt in Sachen Körperlänge, und auch als der schwerste. Wie sieht das bei seiner Rückkehr aus? Ist das auch in der kommenden GP-Saison 2023 so?»

Generell gilt für die Formel 1, als Widerspruch zum Leichtbau von Rennwagen: Die Autos wurden in der Hybrid-Ära immer schwerer. 2019, als Nico Hülkenberg seine bislang letzte volle Saison zeigte, wogen sie samt Fahrer 743 Kilogramm. Gut dabei ist: Grössere und damit schwerere Piloten wurden für ihren Körperbau weniger bestraft. Denn 2019 galt ein Mindestgewicht von Fahrer und Sitzschale – 80 Kilogramm.

Der damalige Renault-Pilot Nico Hülkenberg sagte: «Ich bin mit 1,84 Metern grösser als viele anderen Fahrer und damit schwerer, und das war in den letzten Jahren ein Nachteil. Das Team hatte mich wiederholt gefragt, ob ich nicht noch ein paar Kilo verlieren könne. Ich habe gesagt: ‘Nein, tut mir leid, das kann ich nicht.’»

Im Laufe der Jahre hat sich das Mindestgewicht der GP-Boliden dramatisch verändert, wie unsere Aufstellung zeigt.

1961 bis 1965: 450 Kilo

1966 bis 1968: 500

1969 bis 1971: 530

1972: 550

1973 bis 1980: 575

1981: 585

1982: 580

1983 bis 1986: 540

1987 bis 1993: 500

1994: 515

1995 bis 2008: 595

2009: 605

2010: 620

2011/2012: 640

2013: 642

2014: 690

2015/2016: 702

2017: 728

2018: 734

2019: 743

2020: 746

2021: 752

2022: 795



Aber wie ist das nun mit dem Körpergewicht und der Länge von Formel-1-Rückkehrer Nico Hülkenberg, gemessen an seinen 21 Gegnern in der kommenden Saison? Hier unsere Tabellen.





Gewicht Fahrer 2023

54 Kilogramm: Yuki Tsunoda (J)

63: Guanyu Zhou (RC)

66: Carlos Sainz (E)

67: Nyck de Vries (NL)

68: Fernando Alonso (E), Kevin Magnussen (DK), Lando Norris (GB), Oscar Piastri (AUS), Esteban Ocon (F), Pierre Gasly (F), Lewis Hamilton (GB)

69: Charles Leclerc (MC)

70: George Russell (GB), Lance Stroll (CDN), Sergio Pérez (MEX), Valtteri Bottas (FIN), Max Verstappen (NL)

71: Logan Sargeant (USA)

73: Alex Albon (T)

74: Nico Hülkenberg (D)





Körpergrösse Fahrer 2023

1,59 Meter: Tsunoda

1,67: de Vries

1,70: Norris

1,71: Alonso

1,73: Bottas, Pérez

1,74: Hamilton, Magnussen

1,76: Zhou

1,77: Gasly, Sainz

1,78: Piastri

1,79: Leclerc

1,80: Stroll, Verstappen

1,81: Sargeant

1,84: Hülkenberg

1,85: Ocon

1,86: Albon, Russell





Formel 1 2023

Präsentationen

11. Februar: AlphaTauri in New York (nur Lackierung)

13. Februar: Aston Martin in Silverstone

14. Februar: Ferrari in Maranello



Wintertests

23. bis 25. Februar: Bahrain International Circuit



Formel-1-WM-Kalender

05.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

19.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

02.04. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

30.04. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku *

07.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami

21.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

28.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

04.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

18.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

02.07. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg *

09.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

23.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

30.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa *

27.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

03.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

17.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

24.09. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

08.10. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha *

22.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin *

29.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

05.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

18.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

26.11. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island



* Sprint-Format