Sebastian Vettel: «Ich kenne Fernando Alonso nicht»

​Beim GP-Abschied von Sebastian Vettel haben der Deutsche und sein Widersacher Lewis Hamilton sehr wohlwollend voneinander gesprochen. Die gleiche Chemie gibt’s zwischen Seb und Fernando Alonso nicht.

Sebastian Vettel ist in Abu Dhabi von der GP-Bühne abgetreten, dabei haben der vierfache Formel-1-Weltmeister und sei langjähriger Gegner Lewis Hamilton betont, wie aus ihrer Rivalität Freundschaft entstanden ist.

Viele Duelle zwischen dem damaligen Ferrari-Star Vettel und dem Mercedes-Ass Hamilton waren für die Fans, aber auch für die beiden Hauptdarsteller ein Leckerbissen. Aber wie war das zuvor zwischen Vettel und Fernando Alonso, als der Spanier im Ferrari sass und Seb im Auto von Red Bull Racing?

Der 53-fache Grand-Prix-Sieger hat dazu im Formel-1-Podcast Beyond the Grid gesagt: «Ich habe für Fernando als Konkurrenz die grösste Hochachtung. Er war wohl einer der härtesten Gegner, gegen die ich angetreten bin, vor allem in meinen ersten Jahren mit Red Bull Racing. 2010 und 2012 ging es im WM-Kampf sehr eng zu und her. Diese Zweikämpfe gehören zu meinen schönsten Erinnerungen.»

«Ich stufe Fernando als Fahrer sehr hoch ein. Er verfügt über so viel natürliches Talent, dazu kommen diese unfassbare Hingabe und ein fabelhafter Renninstinkt, und nichts davon hat er in den letzten Jahren eingebüsst. Jeder kann sehen, wie sehr er den Sport liebt, er ist überaus leidenschaftlich.»



«Aber als Mensch kenne ich Fernando Alonso nicht wirklich. Wir respektieren einander und kommen miteinander aus, das schon. Bei ihm wusstest du immer – der wird nicht vom Gas gehen. Wir haben uns im Rad-an-Rad-Kampf dennoch vertrauen können. Aber wir haben uns nie richtig kennengelernt, wir haben kaum Zeit zusammen verbracht ausserhalb des Sports.»



«Vielleicht fehlte mit Fernando dieser eine wegweisende Moment, den ich mit Lewis in Baku hatte, ein Moment, der uns hätte näherbringen können. Aber das ist nie passiert.»





