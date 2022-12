Strafpunkte: Wer geht vorbelastet in die Saison 2023?

​Vor neun Jahren wurde in der Formel 1 ein Strafpunkte-System eingeführt. Wir sagen, welche 13 Piloten vorbelastet in die GP-Saison gehen, wann ihre Strafen verfallen und wer eine weisse Weste vorweisen kann.

Zur Saison 2014 hin führte der Autosport-Weltverband FIA ein Strafpunkte-System ein: Maximal elf Strafpunkte darf sich ein Grand-Prix-Pilot in einem Zeitraum von zwölf Monaten (also über eine Saison hinaus) leisten. Wer sich zwölf oder mehr zuschulden kommen lässt, der kommt gewissermassen auf die Strafbank und muss einen Grand Prix lang zuschauen.

Der frühere AlphaTauri- und neue Alpine-Fahrer Pierre Gasly kommt diesem Punkt ungemütlich nahe. Der 26-jährige Franzose steht derzeit bei 10 Knöllchen, und die ersten davon verfallen erst im Mai 2023. Anders formuliert – der Sensationssieger des Italien-GP von 2020 in Monza darf sich in den ersten sechs WM-Läufen der kommenden Saison wenig zuschulden kommen lassen.

Im Rahmen des WM-Finales von Abu Dhabi 2022 hat der 108-fache GP-Teilnehmer zu bedenken gegeben: «Ich sehe mich nicht als einen Rennfahrer, der andere in Gefahr bringt. Fakt ist vielmehr, dass ich mir zahlreiche Strafpunkte durch Prozedurfehler eingehandelt habe, sagen wir durch das Fahren jenseits der Pistenbegrenzung.»

«Ich hoffe wirklich, wir finden Mittel und Wege, um das Punktesystem zu überdenken. Denn ich glaube nicht, dass es im Sinne der Sache sein kann, dass wir auf einmal fünf gesperrte Fahrer erleben oder – im schlimmsten Fall – eine WM-Entscheidung, ohne dass einer der Hauptdarsteller überhaupt antreten kann. Wenn wir aber mit dem heutigen System weitermachen, dann werden wir früher oder später in Schwierigkeiten kommen.»



Wir sind den Fragen nachgegangen, wer strafbelastet in die Grand-Prix-Saison 2023 geht, wofür die Punkte vergeben wurden und wann die Strafen verfallen (in Klammern). Hier die Antworten.





Strafpunkte: Stand vor der GP-Saison 2023

10 Strafpunkte: Pierre Gasly (F)

2 wegen Kollision mit Stroll in Spanien (22. Mai)

2 wegen Kollision mit Vettel in Österreich (10. Juli)

1 wegen Verlassens der Rennstrecke in Österreich (10. Juli)

2 wegen zu viel Speed bei roter Flagge in Japan (9. Oktober)

2 wegen zu viel Abstands hinterm Safety-Car in USA (23. Oktober)

1 wegen Abkürzens in Mexiko (30. Oktober)



8 Strafpunkte: Lance Stroll (CDN)

2 wegen Kollision mit Latifi in der Quali von Australien (9. April)

1 wegen Zickzack-Fahrens zur Verteidigung in Australien (10. April)

2 wegen Kollision mit Alonso in den USA (23. Oktober)

3 wegen gefährlichen Manövers gegen Vettel im Brasilien-Sprint (12. November)



7 Strafpunkte: Alex Albon (T)

2 wegen Kollision mit Stroll in Saudi-Arabien (26. März)

1 wegen Verlassens der Rennstrecke in Spanien (22. Mai)

1 wegen Abkürzens in Monaco (29. Mai)

2 wegen Abdrängens eines Gegners in Österreich (9. Juli)

1 wegen Abkürzens in den USA (23. Oktober)



6 Strafpunkte: Fernando Alonso (E)

2 wegen Kollision mit Gasly in Miami (8. Mai)

1 wegen Abkürzens in Miami (8. Mai)

1 wegen Zickzack-Fahrens zur Verteidigung (19. Juni)

2 wegen Kollision mit Ocon im Sprint von Brasilien (12. November)



5 Strafpunkte: Esteban Ocon (F)

2 wegen Kollision mit Schumacher in Bahrain (20. März)

1 wegen Kollision mit Hamilton in Monaco (29. Mai)

2 wegen Kollision mit Tsunoda in Frankreich (24. Juli)



4 Strafpunkte: Yuki Tsunoda (J)

2 wegen Kollision mit Gasly in Grossbritannien (3. Juli)

2 wegen zu viel Tempos bei gelber Flagge in Italien (9. September)



4 Strafpunkte George Russell (GB)

2 wegen einer Kollision mit Pérez in Österreich (10. Juli)

2 wegen einer Kollision mit Sainz in den USA (23. Oktober)



4 Strafpunkte: Guanyu Zhou (RCH)

1 wegen Abkürzens in Saudi-Arabien (26. März)

2 wegen Verlassens der Rennstrecke in Österreich (10. Juli)

1 wegen Kollision mit Schumacher in Frankreich (24. Juli)



3 Strafpunkte: Kevin Magnussen (DK)

2 wegen Kollision mit Stroll in Miami (8. Mai)

1 wegen Abkürzens in Italien (11. September)



3 Strafpunkte: Lando Norris (GB)

1 wegen Verlassens der Rennstrecke in Österreich (10. Juli)

2 wegen Kollision mit Leclerc in Brasilien (13. November)



2 Strafpunkte: Sergio Pérez (MEX)

2 wegen zu viel Abstands hinter Safety-Car in Singapur (3. Oktober)



2 Strafpunkte: Max Verstappen (NL)

2 wegen Kollision mit Hamilton in Brasilien (13. November)



1 Strafpunkt: Charles Leclerc (MC)

1 wegen Abkürzens in Japan (9. Oktober)



Ohne Strafpunkte

Lewis Hamilton (GB)

Carlos Sainz (E)

Nico Hülkenberg (D)

Nyck de Vries (NL)

Valtteri Bottas (FIN)

Oscar Piastri (AUS)

Logan Sargeant (USA)





Formel 1 2023

Präsentationen

11. Februar: AlphaTauri in New York (nur Lackierung)

13. Februar: Aston Martin in Silverstone

14. Februar: Ferrari in Maranello



Wintertests

23. bis 25. Februar: Bahrain International Circuit



Formel-1-WM-Kalender

05.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

19.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

02.04. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

30.04. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku *

07.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami

21.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

28.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

04.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

18.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

02.07. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg *

09.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

23.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

30.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa *

27.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

03.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

17.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

24.09. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

08.10. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha *

22.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin *

29.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

05.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

18.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

26.11. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island



* Sprint-Format