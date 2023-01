Hamilton: Mick Schumacher ein Zugewinn für Mercedes

Lewis Hamilton freut sich auf Mick Schumacher, der 2023 bei Mercedes der Ersatzfahrer ist. Eine allzu enge Zusammenarbeit wird es aber wohl nicht geben.

Mick Schumacher wird 2023 im Dunstkreis der Formel 1 bleiben. Der 23-Jährige ist in der kommenden Saison der Ersatzfahrer bei Mercedes und könnte so zum Beispiel einspringen, falls die Stammpiloten Lewis Hamilton und George Russell ausfallen sollten.

In erster Linie soll Schumacher eine wichtige Rolle bei der Weiterentwicklung des W14 spielen. Er wird das ganze Jahr über regelmäßig im Simulator in Brackley arbeiten und die Arbeit auch an der Rennstrecke fortsetzen, indem er alle Grands Prix besucht.

Hamilton freut sich auf Schumacher, auch wenn die Zusammenarbeit «gar nicht mehr» so eng sei, wie Hamilton in der Sport Bild verrät.

«Es ist viel Simulator-Arbeit und nicht mehr so wie früher, auch wenn wir trotzdem Teamkollegen sein werden», so Hamilton.

Sein Urteil: «Mick ist ein tolles Talent. Er ist ein Zugewinn für Mercedes. Er ist ein deutscher Fahrer. Schon sein Vater Michael und Mercedes waren eng verbunden.»