Rosberg nennt Top 5: Ausnahme für Fernando Alonso

Nico Rosberg hat Bilanz gezogen und seine Top 5 der vergangenen Saison aufgestellt. Für Fernando Alonso macht er sogar eine Top 6 daraus.

Für Fernando Alonso macht Nico Rosberg eine Ausnahme. Denn aus seiner persönlichen Top 5 wird eine Top 6, damit der Spanier noch Platz findet.

«Er hatte so viel Pech. Sein Auto ist so oft kaputt gegangen. Aber er hatte so viele besondere Rennen. In seinem Alter immer noch auf einem so hohen Niveau zu sein, ist wirklich außergewöhnlich. Ich liebe es, Fernando beim Fahren zuzusehen», begründete Rosberg Alonsos Aufnahme in die Liste.

Auf Platz fünf: McLaren-Mann Lando Norris, hinter Rosbergs früherem Mercedes-Teamkollegen Lewis Hamilton.

«Lewis konnte vor allem in der zweiten Saisonhälfte, als das Auto besser wurde, noch einmal zeigen, dass er immer noch in Topform ist. Er hat dort am Ende der Saison einige unglaubliche Fahrten gezeigt. Sie waren einfach alle besonders», sagte Rosberg.

Der Kampf um die Rennsiege am Ende der Saison habe gezeigt, dass Hamilton immer noch in Bestform sei, so der Deutsche: «Und deshalb kann Lewis, wenn das Auto gut ist, definitiv um die Meisterschaft kämpfen, auch wenn es ein harter Kampf mit George werden wird.»

Denn Russell ordnet er in seiner Liste auf Platz zwei ein, vor Charles Leclerc (Ferrari). Russell belegte in der Fahrerwertung zwar nur Platz vier, verwies mit seinen 275 Punkten aber seinen Mercedes-Teamkollegen Hamilton. Außerdem holte er den einzigen Sieg der Silberpfeile 2022.

«In seinem ersten Jahr bei Mercedes hatte er ein unglaublich konstantes Jahr mit einem so schwierigen Auto. Lewis hat immer diese besonderen Tage, an denen er unantastbar ist, aber selbst dann war George direkt hinter ihm. Er ist zumindest immer direkt hinter ihm, wenn nicht sogar vor ihm», so Rosberg.

Und Verstappen, die Nummer eins der Liste? «Das Niveau, auf dem er sich befindet, ist einfach unglaublich», so Rosberg: «Er ist so schnell, so konstant, macht nie einen Fehler, ist so selbstbewusst. Unglaublich, weil er die meiste Zeit des Jahres nicht das schnellste Auto im Qualifying hatte. Leclerc hat neun Poles geholt und Verstappen hat 15 von 22 Rennen gewonnen. Das ist einfach unfassbar.»

Rosberg ist sich sicher, dass Verstappen «zu den fünf besten Fahrern der Geschichte gehören wird, zusammen mit Senna, Hamilton, Schumacher und Fangio. Noch nicht, denn er hat erst zwei Titel, aber ich bin mir sicher, dass er sehr bald dort sein wird.»