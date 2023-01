ServusTV: Wieder 12 Formel-1-Rennwochenenden live!

Das Rennen in Spielberg übertragen wieder ServusTV und ORF in Österreich

Auch 2023 teilt sich ServusTV die Live-Übertragung der Formel-1-Rennen mit dem ORF. Jeder der beiden Fernsehsender zeigt in Österreich jeweils zwölf GP-Wochenenden. Beide übertragen das Heimspiel in Spielberg.

Wie in den vergangenen zwei Jahren teilt sich ServusTV als Rechtehalter auch in der neuen Saison mit dem ORF als Sublizenznehmer die Live-Rennübertragungen der Formel 1 auf. So zeigt Österreichs Motorsport-Premiumsender, bei dem auch die MotoGP, die Superbike-WM und die World Rally Championship zu sehen sind, auch 2023 zwölf Formel-1-Wochenenden live.

Die neue Saison eröffnen Champion Max Verstappen und seine Rennfahrer-Kollegen am Wochenende des 5. März mit dem Grand Prix von Bahrain live bei ServusTV. Auch die Klassiker in Imola, Belgien und Zandvoort, das Kult-Rennen im Fürstentum Monaco, die Renn-Action auf dem neuen, spektakulären Kurs in Las Vegas und das Heimrennen auf dem Red Bull Ring in Spielberg gibt es live bei ServusTV zu sehen.

Hinzu kommen die Rennen in Australien, Montreal, Singapur, Austin und São Paulo. Der ORF zeigt hingegen die Rennen in Saudi-Arabien, Baku, Miami, Barcelona, Silverstone, Budapest, Monza, Suzuka, Katar, Mexiko und Abu Dhabi. Auch beim Heimspiel von Red Bull Racing in Spielberg ist die ORF-Mannschaft live dabei.

Das ServusTV-Formel-1-Team rund um Andrea Schlager, Christian Klien, Andreas Gröbl, Mathias Lauda, Philipp Eng und Philipp Brändle liefert auch in der neuen Saison die aktuellsten Informationen direkt aus der Boxengasse, spannende Analysen und Interviews und natürlich die packende Renn-Action in Österreich frei Haus.

Übertragung der Formel-1-Saison 2023 in Österreich

05.03. Bahrain-GP, Sakhir (ServusTV)

19.03. Saudi-Arabien-GP, Dschidda (ORF)

02.04. Australien-GP, Melbourne (ServusTV)

30.04. Aserbaidschan-GP, Baku* (ORF)

07.05. Miami-GP, Miami (ORF)

21.05. Emilia Romagna-GP, Imola (ServusTV)

28.05. Monaco-GP, Monte Carlo (ServusTV)

04.06. Spanien-GP, Montmeló (ORF)

18.06. Kanada-GP, Montreal (ServusTV)

02.07. Österreich-GP, Spielberg* (ServusTV & ORF)

09.07. Grossbritannien-GP, Silverstone (ORF)

23.07. Ungarn-GP, Budapest (ORF)

30.07. Belgien-GP, Spa* (ServusTV)

27.08. Niederlande-GP, Zandvoort (ServusTV)

03.09. Italien-GP, Monza (ORF)

17.09. Singapur-GP, Singapur (ServusTV)

24.09. Japan-GP, Suzuka (ORF)

08.10. Katar-GP, Doha* (ORF)

22.10. Austin-GP, Austin* (ServusTV)

29.10. Mexiko-GP, Mexiko-Stadt (ORF)

05.11. São Paulo-GP, Interlagos* (ServusTV)

18.11. Las Vegas-GP, Las Vegas (ServusTV)

26.11. Abu Dhabi-GP, Yas Island (ORF)



* Sprint-Format