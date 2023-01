Norbert Haug: «Ein wahrer Glücksgriff für Mick»

Mick Schumacher hat sein Haas-Cockpit zwar räumen müssen. Es dauerte aber nicht lange, bis er bei Mercedes als Testfahrer unter Vertrag genommen wurde – sehr zur Freude von Norbert Haug.

Lange liess das Haas-Team Mick Schumacher zittern, am Ende entschieden sich Gene Haas und Günther Steiner dafür, den zweiten Platz neben Kevin Magnussen Nico Hülkenberg zu geben, der viel Erfahrung ins Team mitbringt. Schumacher blieb damit nichts anderes übrig, als sich vorerst vom Startfeld zu verabschieden.

Immerhin dauerte es nicht lange, bis der junge Deutsche einen neuen Platz gefunden hatte: Beim Mercedes-Team muss er sich zwar mit der Rolle des Testfahrers begnügen, dennoch ist sich der frühere Mercedes-Motorsportdirektor Norbert Haug sicher, dass der Wechsel gut für den 23-Jährigen ist.

In seiner Kolumne auf www.rnd.de» erklärt der 70-Jährige: «Für Mick ist das nach meiner Einschätzung in der Tat ein wahrer Glücksgriff, und Mercedes tut sehr gut daran, einen deutschen Fahrer in seine Formel-1-Mannschaft zu verpflichten. Nichts ist unmöglich, wenn Mick die ihm gestellten Aufgaben konzentriert, fleissig und lernwillig angeht, und genau davon gehe ich aus.»

«Er wird diese Lern- und Ausbildungschance bei den Allerbesten beim Schopfe packen und das ihm Mögliche daraus machen. Klappt das alles, wie sich das die beteiligten Parteien vorstellen, ist in der Folge alles für Mick möglich. Zunächst gilt aber: Kopf runter, wenig reden und dafür umso mehr und umso härter arbeiten und dabei ganz viel lernen», ist sich Haug sicher.

Provisorischer Formel-1-WM-Kalender 2023

05.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

19.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

02.04. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

30.04. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku *

07.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami

21.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

28.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

04.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

18.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

02.07. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg *

09.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

23.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

30.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa *

27.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

03.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

17.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

24.09. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

08.10. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha *

22.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin *

29.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

05.11. São Paulo-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

18.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

26.11. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island



* Sprint-Format