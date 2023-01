Neues Haas-Logo, Alpine-Präsentation in London

Nachdem Aston Martin, Ferrari und AlphaTauri die Präsentationstermine verkündet haben, zieht auch Alpine nach. Das Haas-Team präsentiert derweil ein neues Logo.

Bereits im Oktober 2022 bestätigte das Haas-Team, dass es für die Saison 2023 einen neuen Titelsponsor gefunden hat: MoneyGram ist ein Unternehmen, das sich auf weltweite Online-Finanztransaktionen spezialisiert hat. Damit hat der US-Rennstall nach dem jähen Ende des Abkommens mit Uralkali wieder einen Titelsponsor gefunden.

Die Zusammenarbeit mit dem russischen Bergbau-Unternehmen hatte Gene Haas im Zuge des Krieges in der Ukraine aufgelöst. Die Saison 2022 bestritt sein Rennstall deshalb ohne Titelsponsor. Nun hat das Team von Nico Hülkenberg und Kevin Magnussen das neue Logo vorgestellt, das den MoneyGram-Schriftzug beinhaltet. Wann das Team den Dienstwagen des Deutschen und des Dänen präsentiert, ist hingegen noch nicht bekannt.

Dafür hat Alpine den Termin festgelegt, an dem es den GP-Renner präsentieren wird, mit dem Esteban Ocon und Neuzugang Pierre Gasly um WM-Punkte kämpfen werden. Der Rennstall aus Enstone lässt die Hüllen am 16. Februar in London fallen. Bereits am 11. Februar dürfen die Formel-1-Fans den AlphaTauri-Look bewundern, der in New York erstmals der Öffentlichkeit gezeigt wird.

Am 13. Februar folgt das Aston Martin Team. Das Auto von Fernando Alonso und Lance Stroll wird auf dem Silverstone-Campus des Rennstalls enthüllt. Ferrari zeigt den neuen GP-Renner von Charles Leclerc und Carlos Sainz einen Tag später.

Formel-1-Termine 2023

Präsentationen

11. Februar: AlphaTauri

13. Februar: Aston Martin

14. Februar: Ferrari

15. Februar: Alpine

Wintertests

23. bis 25. Februar: Bahrain International Circuit

05.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

19.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

02.04. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

30.04. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku *

07.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami

21.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

28.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

04.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

18.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

02.07. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg *

09.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

23.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

30.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa *

27.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

03.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

17.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

24.09. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

08.10. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha *

22.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin *

29.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

05.11. São Paulo-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

18.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

26.11. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island



* Sprint-Format