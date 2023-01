Sebastian Vettel bei Ferrari: «Rot steht mir eben»

​Jahrelang war Sebastian Vettel ein Muffel, was den Umgang mit sozialen Netzwerken anging. Seit 2022 ist er auf Instagram. Nun verwöhnt er die Fans mit zahlreichen Bildern aus frühen Tagen seiner Karriere.

In Abu Dhabi 2022 hat Sebastian Vettel die Formel-1-Bühne verlassen. Eine andere Bühne hatte er einige Monate zuvor betreten: Der bekennende Social Media-Muffel eröffnete im Sommer 2022 eine Seite auf Instagram, um die Gründe für seinen Rücktritt zu erklären.

Ebemfalls auf Instagram hat der vierfache Formel-1-Weltmeister nun eine Reihe von Fotos eingestellt, darunter auch eines, das ihn als Junge im Ferrari-Museum zeigt: «Rot steht mir eben, schon damals», hat der Heppenheimer dazugeschrieben.

Sebastian Vettel hat nie ein Geheimnis daraus gemacht, dass er seinen Sport anhaltend liebt. Und dass Ferrari einen grossen Platz in seinem Herzen behalten hat.

Die Italiener lieben Sebastian Vettel, weil er in gewissen Situationen feuriges Temperament zeigen konnte. Ein Beispiel war einer der ganz wenigen Momente, in welchen ich erlebt habe, dass Vettel wirklich die Fassung verliert, damals in Montreal 2019.



Vettel war mit seinem Ferrari kurz neben der Bahn gewesen und hatte sich dann vor Hamilton wieder eingereiht hat. Sebastian fuhr vor Hamilton über die Ziellinie, aber als Sieger wurde er nicht gewertet – wegen einer Fünfsekundenstrafe der Rennleitung.



Im Parc fermé nach dem Kanada-GP schnappte sich Vettel die Tafel P1 und stellte sie vor seinen Ferrari. Diese Bilder gingen um die Welt.



Die Tifosi und die Mitarbeiter von Ferrari liebten es auch, dass Vettel sich die Mühe machte, italienisch zu lernen.



Die Fans spürten auch die Werte des Menschen Sebastian Vettel: Sich selber gegenüber treu, immer über den Tellerrad des Sports hinausblickend, klar in seinen Ansichten, auch wenn die unbequem sind, mit einer vorbildlichen Arbeits-Einstellung – Vettel war immer einer der ersten an der Rennstrecke und einer der letzten, welche die Piste verlassen haben.



Die Mechaniker von Ferrari verehrten ihn wegen seines fast grenzenlosen Einsatzes und weil sie erkannten, wie sehr er die Ferrari-Historie zu schätzen weiss. Vettel ist wohl der einzige Formel-1-Fahrer, der alle Weltmeister aufzählen kann, in der richtigen Reihenfolge obendrein.



Bei Ferrari stand ihm jahrelang Lewis Hamilton vor der Sonne, die Italiener waren nicht imstande, ein übers ganze Jahr über so gutes Auto zu bauen, dass Vettel 2015 und 2017 den Titel hätte holen können.



Letztlich hat Sebastian Vettel sein grosses Ziel verpasst – wie sein Idol Michael Schumacher Weltmeister mit Ferrari werden.



Das ändert nichts daran, dass Vettel bei Ferrari enormen Respekt geniesst, wie sein langjähriger Renningenieur Riccardo Adami betont hat: «Für Ferrari war Seb eine Offenbarung. Er hat dem Team in Sachen Arbeitsmethodik sehr viel gebracht, seine Aufmerksamkeit für Details ist unvergleichlich. Er hat unermüdlich daran gearbeitet, dass Ferrari besser wird. Auf seine Initiative haben wir auch das Thema Rennsimulator erheblich intensiver angegangen. Ferrari profitiert davon bis heute.»





