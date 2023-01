Max Verstappen: «Die anderen Teams werden aufholen»

Formel-1-Champion Max Verstappen ist sich sicher: In diesem Jahr wird er beim Versuch, seinen Titel erfolgreich zu verteidigen, mehr Gegenwind als noch in der vergangenen Saison spüren.

Für Max Verstappen verlief das vergangene Jahr sehr viel entspannter als noch 2021. Während er bei seiner ersten erfolgreichen Titeljagd noch bis zur letzten Runde einer sehr langen Saison kämpfen musste, schaffte er es 2022 bereits in Japan, die WM-Krone zu erobern. Und der Red Bull Racing-Star tat dies auf weltmeisterliche Art und Weise.

Mit 15 Saisonsiegen stellte Verstappen einen neuen Rekord für die meisten GP-Triumphe in einem Jahr auf. Bis zum Saisonende sammelte er auch mehr Punkte als je ein Fahrer zuvor in der Geschichte der Formel 1. Dennoch: In diesem Jahr erwartet er einen engeren WM-Fight, wie er betont.

«Ich denke, es würde schwierig werden, die starke Form von 2022 zu halten, aber ich glaube trotzdem, dass wir wieder sehr konkurrenzfähig sein können. Allerdings rechne ich damit, dass die anderen Teams aufholen werden», erklärte der 25-jährige Niederländer auf die entsprechende Frage bei «Channel 4».

Verstappen weiss, dass seine Erfolgssträhne auch einmal enden wird. Doch damit will sich der pragmatische Ausnahmekönner befassen, wenn es soweit ist. «Ehrlich gesagt denke ich nicht so viel darüber nach», winkte er auf die entsprechende Frage ab. «Ich weiss, dass ich die richtige Leistung liefern kann, wenn ich ein schnelles Auto habe. Aber manchmal hat man dieses Auto nicht und ich weiss, dass dieser Zeitpunkt einmal kommen wird. Ich hoffe nur, dass dies noch nicht so schnell geschieht.»

Formel-1-WM-Kalender 2023

05.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

19.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

02.04. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

30.04. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku *

07.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami

21.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

28.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

04.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

18.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

02.07. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg *

09.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

23.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

30.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa *

27.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

03.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

17.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

24.09. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

08.10. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha *

22.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin *

29.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

05.11. São Paulo-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

18.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

26.11. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island



* Sprint-Format