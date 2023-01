Winterpause für die Formel-1-Teams: Zeit zum Aufatmen

Da der WM-Kalender der Formel 1 immer mehr Rennen umfasst und die Saison damit immer länger dauert, wird über die Möglichkeit nachgedacht, nicht nur im Sommer eine allgemeine Pause für die Teams einzuführen.

Seit Jahren legen die Formel-1-Teams im August eine zweiwöchige Winterpause ein, in der die Arbeit in den Werken ruhen muss. Auch im Winter schliessen die Werke während der Feiertage, damit die Mitarbeitenden eine Ruhepause abseits der Rennstrecke einlegen können. Anders als die Pause im Sommer ist diese aber nicht reglementarisch vorgeschrieben.

Deshalb wird über die Möglichkeit einer verbindlichen Winterpause im Stil der Sommerpause diskutiert, denn der WM-Kalender wird immer länger und umfasst in diesem Jahr mit mindestens 23 Grands Prix – wird ein Ersatz-Austragungsort für das abgesagte Schanghai-Rennen gefunden, sind es sogar 24 – mehr Rennwochenenden denn je.

Die Rekord-Saison beginnt im März und dauert bis Ende November. Doch die Action beginnt schon Ende Februar mit den Wintertestfahrten, davor stellen die Teams ihre GP-Renner für die neue Saison vor.

Die Diskussionen finden zwischen den Sportdirektoren der Teams und dem Sporting Advisory Committee der Formel 1 statt, Ziel ist es, die Winterpause-Vorgaben bei der nächsten Überarbeitung des Reglements einzuführen.

Formel-1-WM-Kalender 2023

05.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

19.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

02.04. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

30.04. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku *

07.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami

21.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

28.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

04.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

18.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

02.07. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg *

09.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

23.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

30.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa *

27.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

03.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

17.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

24.09. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

08.10. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha *

22.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin *

29.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

05.11. São Paulo-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

18.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

26.11. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island



* Sprint-Format