Formel-1-Aufstieg: Welche Rolle spielt das Alter? 07.01.2023 - 20:32 Von Otto Zuber

© LAT Nyck de Vries: «Es gab Zeiten, in denen ich dachte, dass ich meinen Traum nie werde verwirklichen können»

Viele Rennfahrer steigen in jungen Jahren in die Königsklasse auf. Eine Ausnahme ist Nyck de Vries, der in Monza einsprang überzeugte. Der 27-Jährige wird in diesem Jahr seine erste GP-Saison mit AlphaTauri bestreiten.