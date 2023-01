Charles Leclerc über Lewis Hamilton: «Irre Klamotten»

​Formel-1-Star Lewis Hamilton hat sich immer für Mode interessiert, der Brite hat eigene Bekleidungs-Linien entworfen und taucht in den verrücktesten Outfits auf. Das ringt Ferrari-Ass Charles Leclerc Respekt ab.

Der siebenfache Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton Lewis Hamilton polarisiert. Viele Fans können mit dem ganzen Rapper-Gehabe, den kunterbunten Klamotten und dem Bling-Bling von Ketten, Ohrsteckern oder Nasenringen wenig anfangen. Sie finden es albern, wenn sich Hamilton als Model versucht, Kleiderlinien entwirft oder mit Musikern abhängt. Aber es sind genau solche Facetten, welche aus Hamilton einen echten Star machen.

Der 103-fache GP-Sieger taucht in den verrücktesten Outfits auf im Fahrerlager und besucht immer wieder Modeschauen. Ein Bewunderer von Hamiltons unkonventionellem Stil ist der Monegasse Charles Leclerc, wie er vor kurzem unseren Kollegen der Gazzetta dello Sport verraten hat. Der WM-Zweite von 2022 sagt: «Manchmal diskutieren wir über Marken, die wir mögen. Er hat wirklich viel Mut, in den irrsten Klamotten an die Strecke zu kommen.»

Der Ferrari-Pilot weiter: «Ich habe mich mit Lewis darüber unterhalten, wie es wäre, ebenfalls eine eigene Kleiderlinie zu entwerfen. Ich selber habe mit einem vergleichbaren Projekt angefangen, dann aber aufgehört.» Leclerc findet, dass die Formel 1 derzeit seine volle Aufmerksamkeit erfordert.

Aber was fasziniert Leclerc eigentlich an Mode? «Ich finde, es wirkt befreiend, über etwas Anderes als Rennsport nachzudenken. Das war früher eine meiner Schwachstellen – dass ich nicht abschalten konnte. Mode und Musik helfen mir dabei, den Kopf frei zu bekommen.»





