Hochbezahlte Sportler: Zwei GP-Stars in den Top-Ten

​Die kanadische Rating-Agentur DBRS Morningstar hat eine Rangliste jener zehn Sportler aufgestellt, die 2023 am meisten Geld verdienen. In den Top-Ten finden wir auch zwei Fahrer aus der Formel 1.

Die Firma DBRS Morningstar wurde 1976 in Toronto gegründet. Das kanadische Unternehmen ist eine von nur vier Rating-Agenturen, wie von der Europäischen Zentralbank anerkannt werden. DBRS (steht für Dominion Bond Rating Service) bietet unabhängige Rating-Analysen zu Finanzinstituten, Unternehmen und Staaten an.

Ende Dezember 2022 hat Fussball-Superstar Cristiano Ronaldo (37) einen Vertrag für den saudi-arabischen Klub Al-Nassr unterzeichnet, das ihn angeblich bis 2025 um mehrere hundert Millionen Euro reicher machen wird. Damit ist er Bestverdiener unter den Sport-Stars.

Nach Einschätzung des kanadischen Dienstleisters DBRS sehen die Top-Ten der bestbezahlten Sportler wie folgt aus, und unter den ersten Zehn finden wir auch zwei Formel-1-Piloten – Lewis Hamilton auf Rang 7 und Max Verstappen auf Platz 10.

1. Cristiano Ronaldo (P), Fussball (Al-Nassr), 112,1 Millionen Euro

2. Lionel Messi (RA), Fussball (Paris Saint-Germain), 70,6

3. Neymar (BR), Fussball (Paris Saint-Germain), 65,9

4. Matthew Stafford (USA), American Football (Los Angeles Rams), 65,7

5. Josh Allen (USA), American Football (Buffalo Bills), 59,3

6. Aaron Rodgers (USA), American Football (Green Bay Packers), 53,7

7. Lewis Hamilton (GB), Formel 1 (Mercedes), 53,7

8. Deshaun Watson (USA), American Football (Cleveland Browns), 52,3

9. Kirk Cousins (USA), American Football (Minnesota Vikings), 43,3

10. Max Verstappen (NL), Formel 1 (Red Bull Racing), 43,3





Formel 1 2023

Präsentationen

11. Februar: AlphaTauri in New York (nur Lackierung)

13. Februar: McLaren in Woking

13. Februar: Aston Martin in Silverstone

14. Februar: Ferrari in Maranello

16. Februar: Alpine in London



Wintertests

23. bis 25. Februar: Bahrain International Circuit



Formel-1-WM-Kalender

05.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

19.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

02.04. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

30.04. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku *

07.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami

21.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

28.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

04.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

18.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

02.07. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg *

09.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

23.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

30.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa *

27.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

03.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

17.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

24.09. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

08.10. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha *

22.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin *

29.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

05.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

18.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

26.11. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island



* Sprint-Format