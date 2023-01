Lewis Hamilton: 38. Geburtstag in der Antarktis

​Der siebenfache Formel-1-Champion Lewis Hamilton erfüllt sich einen Lebenstraum nach dem anderen: 2022 war er nach Afrika gereist, seinen 38. Geburtstag feierte der Mercedes-Star in der Südpol-Region.

Am 7. Januar ist Lewis Hamilton 38 Jahre alt geworden. Ob der erfolgreichste Formel-1-Fahrer eine Liste führt, die er im Leben einmal machen will? Wir wissen es nicht. Was wir aber wissen – 2022 ist er nach Afrika gereist und kehrte tief beeindruckt zurück, Anfang 2023 zeigt er auf Instagram Bilder aus der Antarktis.

Der 103-fache GP-Sieger stellte einen kurzen Film online, in welchem zu sehen ist, wie er durch den Schnee stapft, in einem leuchtend orangefarbenen Overall. Begleitet wurde er offenbar vom US-amerikanischen Snowboarder Shaun White und dessen Freundin, der bulgarisch-kanadischen Schauspielerin Nina Dobrev. White postete in den gleichen Tagen ebenfalls Bilder der Südpol-Region.

Lewis im Video: «Schaut euch diese Aussicht an! Ich bin so dankbar, eine fabelhafte Art und Weise, das neue Jahr zu beginnen. Einer der schönsten Ort, die ich je erblickt habe.»

Zu einem Bild von sich selber in der weissen Landschaft sagte Hamilton zum eigenen Geburtstag: «Ein weiteres Mal um die Sonne.» Das Bild erhielt mehr als 1,3 Millionen Likes, Geburtstagswünsche kamen unter vielen mehr von Mode-Ikone Tommy Hilfiger und der Schauspielerin Zoe Saldana (Avatar, Guardians of the Galaxy).

Fans erkannten schnell: Die beiden Sportler waren offenbar nach Viktorialand gereist, in der Ost-Antarktis. Hamilton zeigte sich dort in einem weiteren Video und schrieb: «Heute 11 Kilometer in der Antarktis gelaufen, bester Lauf aller Zeiten, wenn du dabei an Pinguinen und Robben vorbeikommst.»



Ende 2022 schrieb der Ausnahme-Rennfahrer zu einer Auswahl von Bildern und Fotos (darunter von einer sehr neugierigen, überaus putzigen Wüsten-Maus): «Ich gehe meine Bilder durch, bevor das Jahr 2023 beginnt. Es gibt zu viel zu feiern. Es wäre einfach, sich auf das Negative zu konzentrieren, aber wir müssen das Positive in den Mittelpunkt rücken, und SO VIEL GUTES ist passiert.»



«Dies ist das Jahr, in welchem ich endlich durch Afrika reiste. Ich habe so viel Schönheit entdecken dürfen, dass es mich fast überwältigt. Die Aktion +44 ist entstanden, Roscoe ist zehn Jahre alt geworden. Es ist wichtig, das Licht zu suchen und sich zu öffnen, Mitgefühl zu zeigen für Andere und für sich selber. Danke an alle für die Liebe, die Energie und die Leidenschaft, die ihr 2022 gezeigt habt.»





Formel 1 2023

Präsentationen

11. Februar: AlphaTauri in New York (nur Lackierung)

13. Februar: McLaren in Woking

13. Februar: Aston Martin in Silverstone

14. Februar: Ferrari in Maranello

16. Februar: Alpine in London



Wintertests

23. bis 25. Februar: Bahrain International Circuit



Formel-1-WM-Kalender

05.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

19.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

02.04. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

30.04. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku *

07.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami

21.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

28.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

04.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

18.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

02.07. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg *

09.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

23.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

30.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa *

27.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

03.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

17.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

24.09. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

08.10. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha *

22.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin *

29.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

05.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

18.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

26.11. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island



* Sprint-Format