Kumpel verrät: So ehrlich ist Max Verstappen

Atze Kerkhof kennt Max Verstappen seit fast zehn Jahren. Er wundert sich, dass sein Bild vom Weltmeister so anders ist als das vieler anderer Leute.

Atze Kerkhof ist Manager des Teams Redline, für das Max Verstappen in der Sim-Welt fährt. Außerdem kennt er den Formel-1-Weltmeister lange und gut.

In einem Interview des Teams vor den 24 Stunden von #LeMansVirtual, an denen auch Verstappen teilnimmt, verrät Kerkhof, wie sein berühmter Landsmann tickt. Und dass er sich wundert.

«Wie ich Max kenne, ist völlig anders, als die Welt ihn sieht», sagte Kerkhof. «Was wir in den Niederlanden sehr gut können, ist, dass wir immer die Wahrheit sagen, was wir denken - wir sind ziemlich direkt. Max ist sehr niederländisch, wenn es um seine Kommunikation geht. Er ist sehr direkt, und das hilft ihm und den Leuten um ihn herum sehr, denn man weiß genau, was er meint und was er sagen will, und er ist einfach immer direkt», so Kerkhof.

Kerkhof findet, Verstappen werde zu Unrecht kritisiert, obwohl er «der natürlichste und ehrlichste Kerl in der Startaufstellung» sei.

«Das Schlimme, das ich in der Formel 1 sehe, ist, dass alles so eine Show ist, man kann die Wahrheit nicht mehr von der Show unterscheiden», erklärte er.

Das sei der Punkt, an dem es seltsam werde, so Kerkhof, «denn der natürlichste Typ, der ehrlichste Typ in der Startaufstellung wird von den Leuten wahrscheinlich als jemand angesehen, der eine Show abzieht. In diesem Punkt wird Max missverstanden».

Doch um dieses Missverständnis schert sich Verstappen gar nicht erst.

Das sei das Gute, so Kerkhof: «Dass es ihm egal ist, was die Leute denken. Er macht sich keine Gedanken darüber, was andere über ihn sagen. Was immer er in seinem Privatleben sagt, ist oft auch das, was er in den Medien sagt, also das, was er wirklich denkt - das macht ihn einzigartig.»

