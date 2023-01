Vettel-Rückkehr? Hat Persönlichkeit und Fähigkeiten

Sebastian Vettel hat seine Formel-1-Karriere beendet. Doch natürlich gibt es immer wieder Spekulationen über eine Rückkehr – als Teamchef zum Beispiel.

Sebastian Vettel genießt seine Formel-1-«Rente». Seit seinem letzten Rennen in der Motorsport-Königsklasse wird aber fleißig spekuliert, ob der 35-Jährige nicht in absehbarer Zeit zurückkehren könnte.

Nicht unbedingt als Fahrer, sondern zum Beispiel als Manager eines Fahrers. Oder als Teamchef beziehungsweise in einer anderen Rolle innerhalb eines Teams.

Fakt ist: Vettel hat einige Fürsprecher. Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner ist überzeugt, dass Vettel seine Arbeit an der Spitze eines Teams gut machen würde. «Er ist ein Menschenkenner. Er versteht den Wert von Menschen und welchen Beitrag sie für den Erfolg leisten. Aber es liegt an ihm zu entscheiden, mit welchen Themen er sich nun auseinandersetzen wird.»

Horner fügte hinzu: «Und ich glaube, er hat sich in den letzten Jahren auch zu einer Art Fahrerberater entwickelt. Es hängt also wirklich davon ab, worauf er sich einlassen will. Er ist einer dieser Typen, die in allem, was sie tun wollen, verdammt gut sind. Ich bin mir also sicher, dass er, wenn er diesen Weg wählt, sehr gut darin sein wird.»

Aston-Martin-Teamchef Mike Krack «weiß nicht, ob er das tun will. Aber ich denke, er hat die Persönlichkeit und die Fähigkeiten, die man dafür braucht. Also denke ich, dass er ein guter Kandidat sein könnte, ja», so Krack.

Und auch von Ferrari-Teamchef Mattia Binotto gibt es lobende Worte für die Persönlichkeit des Deutschen. «Bei Ferrari hatten wir das Glück, ihn als Teil des Teams zu haben, und es waren sechs wichtige Jahre. Er hat uns als Fahrer viel gebracht, aber mehr noch als das, denke ich, hat er uns als Mensch viel gebracht - und jeder einzelne Ferrari-Fan liebt Sebastian immer noch. Ich denke, das ist eine Tatsache.»

Formel 1 2023

Präsentationen

11. Februar: AlphaTauri in New York (nur Lackierung)

13. Februar: McLaren in Woking

13. Februar: Aston Martin in Silverstone

14. Februar: Ferrari in Maranello

16. Februar: Alpine in London



Wintertests

23. bis 25. Februar: Bahrain International Circuit



Formel-1-WM-Kalender

05.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

19.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

02.04. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

30.04. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku *

07.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami

21.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

28.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

04.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

18.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

02.07. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg *

09.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

23.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

30.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa *

27.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

03.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

17.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

24.09. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

08.10. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha *

22.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin *

29.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

05.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

18.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

26.11. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island



* Sprint-Format