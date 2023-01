Gerhard Berger: Deshalb gibt's kein Formel-1-Comeback

Der frühere GP-Star Gerhard Berger hat die DTM-Markenrechte an den ADAC verkauft, er selbst bleibt nicht mit an Bord, wie er bereits im vergangenen Monat bestätigt hat. Auch ein Formel-1-Comeback ist nicht geplant.

Seit dem Verkauf der DTM-Organisationsfirma ITR und der Rechte für die Tourenwagen-Serie an den ADAC ist der zehnfache Formel-1-Sieger Gerhard Berger Rennsport-Pensionist. Die ITR wurde Ende 2022 aufgelöst, damit endete die Ära Berger, wie er im Dezember selbst bestätigte.

Der 63-jährige Tiroler beteuert, dass ihn derzeit nichts mehr zurücklocken kann, obwohl es diverse Versuche gegeben hat. Der Grund dafür ist einfach: Berger will seinen Kindern in Zukunft mehr Zeit widmen.

Im Gespräch mit SPEEDWEEK.com erklärt er auf die Frage nach einem Comeback in der Königsklasse: «Es waren Überlegungen da, da hätte ich mir dann mein Leben wieder anders einteilen müssen. Die kleinen Kinder spielen eine wichtige Rolle.»

«Ich möchte meinen sechsjährigen Sohn zu seinen ersten Kartrennen begleiten und meine neunjährige Tochter zum Reiten. Ich will für sie mehr Zeit haben», betont der Österreicher, der gleichzeitig bestätigt: «Es gab mehrere Anfragen, alle waren superinteressant, aber sie passten wie gesagt nicht in meine Lebensplanung.»

