Drive to Survive: Sendestart der 5. Staffel bekannt

Formel-1-Star Max Verstappen ist in der 5. Staffel von «Drive to Survive» mit von der Partie

Bis der Startschuss für die Saison 2023 fällt, müssen sich die Fans gedulden. Schon vor dem ersten GP und während der Testfahrten in Bahrain wird die neueste Staffel der Netflix-Doku «Drive to Survive» ausgestrahlt.

Die Formel-1-Dokumentation «Drive to Survive» war von der ersten Staffel an ein Erfolg – und zwar nicht nur für die Macher der Netflix-Serie, sondern auch für die Königsklasse selbst, die durch die Ausstrahlung weltweit an Popularität gewonnen hat. Mittlerweile wurden schon vier Staffeln veröffentlicht, und der Starttermin, für die Ausstrahlung der fünften Staffel ist bereits im nächsten Monat.

Ab dem 24. Februar – dem zweiten Tag des dreitägigen Vorsaison-Tests in Bahrain – können die Fans den besonderen Rückblick auf die vergangene Saison geniessen. Diesmal ist auch Max Verstappen mit von der Partie, der zweifache Formel-1-Champion weigerte sich lange, mitzumachen. Noch im Oktober 2021 betonte er, «dass in der Serie Rivalitäten gezeigt werden, die so gar nicht existieren. Das ist Fake.»

«Ich verstehe eine gewisses Mass an Dramatisierung, um die Popularität der Formel 1 in Amerika zu steigern. Aber als Fahrer möchte ich nicht Teil davon sein», erklärte er damals. Mittlerweile hat er seine Meinung geändert und ist nun auch in exklusiven Interviews zu sehen.

Die Drive to Survive-Macher James Gay-Rees (der Mann hinter der Doku «Senna») und Paul Martin («Maradona») sind auch für die fünfte Staffel der Doku-Serie verantwortlich. Bis zum Sendestart müssen sich die Fans mit dem Trailer begnügen.

Formel 1 2023

Präsentationen

06. Februar: Williams im Internet (nur Lackierung)

11. Februar: AlphaTauri in New York (nur Lackierung)

13. Februar: McLaren in Woking

13. Februar: Aston Martin in Silverstone

14. Februar: Ferrari in Maranello

15. Februar: Mercedes in Silverstone

16. Februar: Alpine in London



Wintertests

23. bis 25. Februar: Bahrain International Circuit

Formel-1-WM-Kalender

05.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

19.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

02.04. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

30.04. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku*

07.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami

21.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

28.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

04.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

18.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

02.07. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg*

09.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

23.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

30.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa*

27.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

03.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

17.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

24.09. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

08.10. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha*

22.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin*

29.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

05.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos*

18.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

26.11. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island



* Sprint-Format