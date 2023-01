Bottas: Spaß? Früher fast ein schlechtes Gewissen

Valtetri Bottas hat sich bei Alfa Romeo gewandelt, er ist wesentlich entspannter geworden. Früher hatte er fast ein schlechtes Gewissen, wenn er Spaß hatte.

Valtteri Bottas hat Spaß bei der Arbeit. Das sieht man dem Finnen deutlich an. Er genießt auch die Zeit zwischen den Rennen ausgiebig. Das war ganz offensichtlich nicht immer so, wie er bei «Racer» verriet.

«Ich kann sagen, dass ich auch zwischen den Rennen voll und ganz lebe», sagte Bottas. «Natürlich arbeite ich immer noch mit dem Team zusammen - wir haben alle Meetings und ich gehe oft in die Fabrik - aber wenn ich frei habe, mache ich viele coole Sachen.»

Bottas und der Vergleich mit der Vergangenheit: «Früher hatte ich fast ein schlechtes Gewissen, wenn ich lustige Dinge tat, ich hatte fast das Gefühl, dass ich keinen Spaß haben darf! Aber seit ich mehr über mich selbst gelernt habe, mache ich viel mehr Dinge, auf die ich Lust habe, anstatt das zu tun, was ich denke, was ich tun sollte.»

Ein Seitenhieb gegen Mercedes, wo er immer im Schatten von Lewis Hamilton und unter einem enormen Druck stand? Es ist nicht das erste Mal, dass der Finne betont, wie wohl er sich bei seinem aktuellen Arbeitgeber fühlt.

«Ich versuche, Dinge zu tun, die mir Energie geben. Ich denke, ein Teil davon ist, dass ich mich selbst besser kennengelernt habe - ich bin vielleicht ein bisschen weniger streng mit mir selbst und in der Lage, dem zu folgen, was ich tun möchte», sagte Bottas.

