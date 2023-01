Neues AlphaTauri-Auto: FIA-Crashtests bestanden

Das AlphaTauri-Team hat bei der Entwicklung und Konstruktion des neuen GP-Autos für die Saison 2023 einen wichtigen Meilenstein erreicht: Das Team hat die obligatorischen FIA-Crashtests bestanden.

Bevor die neuen Formel-1-Renner vor der Saison der Öffentlichkeit präsentiert werden, müssen sie rund zwei Dutzend verschiedene Crashtests des Autosport-Weltverbands FIA bestehen. Dabei werden das Chassis oder Teile davon verschiedenen Belastungen ausgesetzt, um die Sicherheit der Konstruktion zu prüfen.

Das Haas-Team teilte bereits am 12. Dezember mit, dass der neue Dienstwagen von Nico Hülkenberg und Kevin Magnussen alle entsprechenden Belastungsprüfungen bestanden hat. Nun zieht auch AlphaTauri nach und teilt in den sozialen Medien mit, dass der GP-Renner, mit dem Nyck de Vries und Yuki Tsunoda in diesem Jahr auf Punktejagd gehen werden, alle FIA-Crashtests bestanden hat.

Die neue Lackierung bekommen die Fans am 11. Februar bei einer Präsentation in New York zu sehen. Am 23. Februar ist das Auto dann im Rahmen des dreitägigen Vorsaison-Tests in Bahrain mit den GP-Rennern der anderen Rennställe auf der Piste zu sehen.

De Vries wird sich die Testarbeit mit seinem Teamkollegen Tsunoda teilen. Der Niederländer kennt den Japaner bereits von früher, wie er in einem Team-Interview offenbart hat: «Wir haben uns 2020 zum ersten Mal getroffen, wenn ich mich nicht irre. Red Bull Racing und die Scuderia AlphaTauri hatten eine Marketing-Veranstaltung am Red Bull Ring und ich fuhr an diesem Wochenende in der ELMS, also reisten wir zusammen nach Monaco – es war kurz vor dem Grand Prix dort. Das war das erste Mal, dass Yuki und ich uns trafen. Wir reisten mit dem Flugzeug und verbrachten dann einige Zeit in Monaco zusammen. Und wie jeder weiss, ist er extrem unterhaltsam, also sind wir seitdem in Kontakt geblieben.»

Formel 1 2023

Präsentationen

03. Februar: Red Bull Racing in New York

06. Februar: Williams im Internet (nur Lackierung)

11. Februar: AlphaTauri in New York (nur Lackierung)

13. Februar: McLaren in Woking

13. Februar: Aston Martin in Silverstone

14. Februar: Ferrari in Maranello

15. Februar: Mercedes in Silverstone

16. Februar: Alpine in London



Wintertests

23. bis 25. Februar: Bahrain International Circuit

Formel-1-WM-Kalender

05.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

19.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

02.04. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

30.04. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku*

07.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami

21.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

28.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

04.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

18.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

02.07. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg*

09.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

23.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

30.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa*

27.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

03.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

17.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

24.09. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

08.10. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha*

22.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin*

29.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

05.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos*

18.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

26.11. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island



* Sprint-Format