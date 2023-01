Zoff um Andretti-Einstieg: Das sagen Wolff und Vowles

Dass Michael Andretti mit einem Team in die Formel 1 einsteigen möchte, kommt nicht überall gut an. Jetzt haben sich Toto Wolff und James Vowles geäußert.

Michael Andretti will mit aller Macht in die Formel 1, er hat dafür ein tolles Paket mit General Motors und Cadillac geschnürt. Doch die Motorsport-Königsklasse reagiert verschnupft, was FIA-Präsident Mohammed Ben Sulayem konsterniert zurücklässt. Bei Andretti führt das zu Frust, er warf den Teamchefs zuletzt Gier vor.

«Es geht nur um Geld», sagt Andretti bei Forbes. «Erstens denken sie, dass sie ein Zehntel ihres Preisgeldes verwässert bekommen, aber sie werden auch sehr gierig, weil sie denken, dass wir auch alle amerikanischen Sponsoren mitnehmen.»

«Es geht nur um Gier und darum, auf sich selbst zu schauen und nicht darauf, was das Beste für das allgemeine Wachstum der Serie ist», so Andretti weiter.

Jetzt wurden Mercedes-Teamchef Toto Wolff und der künftige Williams-Teamchef James Vowles zu den Plänen befragt.

Was bleibt, ist Zurückhaltung.

«Andretti ist ein großer Name, aber das ist Sport und das ist Geschäft, und wir müssen verstehen, was man dem Sport bieten kann», sagte Wolff.

«Und wenn ein OEM oder ein multinationaler Konzern in die Formel 1 einsteigt und nachweisen kann, dass er einen Betrag von X Dollar in die Aktivierung und in das Marketing investieren wird, dann ist das natürlich ein ganz anderes Wertangebot für alle anderen Teams», so der Österreicher.

Er gibt zu: «Cadillac und GM, das ist eine Ansage. Dass sie sich mit Andretti zusammentun, ist auf jeden Fall positiv. Es gibt uns einen anderen Blickwinkel, der für die Formel 1 von Vorteil sein kann oder auch nicht, aber definitiv würde niemand jemals GMs oder Cadillacs Geschichte im Motorsport in Frage stellen, und natürlich als globales Autounternehmen.»

Auch bei Vowles ist Skepsis herauszuhören: «Wir sind immer offen dafür, dass der Sport wächst, aber die Wahrheit dahinter ist, dass der Sport finanziell immer erfolgreicher werden muss».

Vowles weiter: «Wer auch immer in diesem Umfeld einsteigt, muss das Wachstum mitbringen, das erforderlich ist, damit alle anderen in einer besseren oder zumindest neutralen Position sind. Und ich denke, das war von Anfang an die Aussage. Man muss nur ein gutes Verständnis dafür haben, wie man den Sport weiterentwickeln will, auf welche Art und Weise, und wie das Wachstum aussehen soll.»

