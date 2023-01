Schock für deutsche F1-Fans: RTL zeigt 2023 keine GP!

​Jahrelang war die Formel 1 für RTL das Flaggschiff der Sport-Berichterstattung. 2021 und 2022 wurden nur noch je vier Rennen in Sublizenz von Sky gezeigt. Auch damit ist nun Schluss.

Ende 2020 machte RTL nach dreissig Jahren Schluss mit vollumfänglicher GP-Berichterstattung. Alle Rennen waren 2021 und 2022 nur noch beim Bezahlsender Sky zu sehen, RTL beschränkte sich auf die Übertragung von vier Grands Prix pro Saison in Sublizenz. Und nun ist auch damit Schluss!

RTL wird 2023 keine Formel-1-Läufe mehr zeigen, wie ein Sendersprecher gegenüber den Kollegen von Bild bestätigt hat. «Wir haben uns dazu entschieden, 2023 auf die Übertragung einzelner Formel-1-Rennen zu verzichten. Wir konzentrieren uns im freien Fernsehen auf Fussball und auf unsere neu erworbenen NFL-Rechte.»

Ein erneutes Sublizenz-Abkommen ist angeblich an den Forderungen von Sky gescheitert (10 Millionen Euro pro Rennen) und am Wunsch von RTL, mehr als die bisherigen vier Grands Prix pro Jahr zu zeigen.

Sky hat sich die Rechte zur Übertragung von Formel-1-Rennen in Deutschland bis 2027 gesichert. Ende September 2022 war ein Abkommen vorzeitig um drei Jahre verlängert worden.

In diesem Vertrag ist jedoch auch verankert, dass vier Rennen im freien Fernsehen zu sehen sein müssen. Dies gilt bis 2025, dann ist diese Klausel nur noch für einen allfälligen Grossen Preis von Deutschland zwingend. Gespräche von Sky mit ProSieben und ARD/ZDF laufen.

Zuletzt hatte das Interesse an der Formel 1 bei RTL stark nachgelassen. Beim Heimrennen von Max Verstappen in Zandvoort schauten in diesem Jahr nur 2,04 Millionen Menschen zu. Das war die schlechteste Quote, seit RTL dank Sublizenz vier Rennen pro Saison live zeigen konnte.

Beim Rennen in Silverstone waren 2,39 Millionen Zuschauer live dabei, den ersten Lauf 2022 in Imola sahen 2,93 Millionen Fans. Beim Rennen von Brasilien im November stieg die Quote wieder auf 2,83 Millionen.



2021 lag der Schnitt bei den vier Rennen bei 3,13 Millionen Fans, 2020, als RTL noch alle Rennen zeigte, waren es rund vier Millionen Fans im Schnitt pro Rennen.



Zu Zeiten von Michael Schumacher war die Formel 1 bei RTL ein Strassenfeger: Da setzten sich bis zu 15 Millionen Fans vor die Flimmerkiste.