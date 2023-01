Haas: Das erwartet Steiner von Nico Hülkenberg

Nico Hülkenberg ersetzt Mick Schumacher bei Haas. Teamchef Günther Steiner hat bestimmte Vorstellungen, was Hülkenberg liefern soll.

Haas hat sich dazu entschieden, 2023 auf Nico Hülkenberg zu setzen. Das Besondere: Der Deutsche hat in den vergangenen drei Jahren seine Qualitäten als Feuerwehrmann unter Beweis gestellt, aber insgesamt aber auch nur vier Rennen bestritten.

Haas will in der kommenden Saison einen weiteren Schritt nach vorne machen, noch mehr Punkte als 2022 holen. Da landete das US-Team mit 37 Zählern auf Platz acht von zehn Rennställen.

«Ich kann nicht sagen, dass ich mir immer Punkte erwarte, weil ich nicht weiß, wie stark das Auto ist», sagte Teamchef Günther Steiner, aber Hülkenberg müsse «immer da sein und konsistent das Beste aus dem Auto herausholen - so oft wie möglich», erklärte Steiner im «RTL/ntv»-Interview.

«Bei Nico mache ich mir keine großen Sorgen. Logischerweise haben wir darüber nachgedacht, was ist, wenn jemand drei Jahre nicht Vollzeit Rennen gefahren ist. Aber er hat ein paar Mal getestet. Als er letztes Jahr zum Anfang des Jahres für Sebastian Vettel einspringen musste, hat er einen super Job gemacht», lobte Steiner.

Hülkenberg werde «ein bisschen Zeit brauchen, um sich komplett anzupassen und körperlich fit zu werden. Wir müssen ihm ein paar Rennen Zeit geben, dass er das Maximum herausholt. Aber er ist einer dieser Jungs, die schon verschiedene Autos gefahren haben - nicht nur in der Formel 1, sondern auch Sportwagen. Er kann sich ziemlich gut an neue Sachen anpassen», so Steiner.

