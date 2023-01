Charles Leclerc (Ferrari): «Ich bin fett geworden»

​Der Monegasse Charles Leclerc, WM-Zweiter 2022 hinter Max Verstappen, zeigt in einem Video auf seinem eigenen YouTube-Kanal, wie er sich auf die Formel-1-Saison 2023 vorbereitet.

Ferrari-Ass Charles Leclerc, fünffacher GP-Sieger und WM-Gesamtzweiter 2022, quälte sich in den Südtiroler Dolomiten zwei Wochen lang, um für die GP-Saison 2023 fit zu werden. Der 25-jährige Monegasse hat auf seinem eigenen YouTube-Kanal ein Video veröffentlicht, das ihn beim Wintertraining zeigt.

«Das sind die wichtigsten Momente, um später in Top-Verfassung zu sein», sagte Charles Leclerc zu seinen 450.000 Abonnenten. «Ich mache das jedes Jahr. Ich muss zugeben, dass es nicht immer Spass macht, sich zu quälen. Aber das Ziel, Formel-1-Weltmeister zu werden, ist ein unheimlich starker Motivator.»

Leclerc trainierte im Val Gardena und erzählte, augenzwinkernd: «Es geht mir gut. Aber ich bin etwas fett geworden.» Es ist kein Geheimnis, dass Charles im Winter einer nicht eben kalorienarmen Leckerei kaum widerstehen kann – dem Schweizer Fondue! Charles gibt zu: «Das hatte ich sogar zu Weihnachten. Aber ich habe es nicht allzu sehr übertrieben.»

Charles tobte sich im Schnee aus, mit Schneewanderungen, Langlauf und klassischem Skilauf. Eigentlich erstaunlich, dass Ferrari ihn Skilaufen lässt. Zahlreiche Formel-1-Piloten hatten früher in ihren Verträgen Klauseln, welche ihnen die Schussfahrten auf zwei Brettern untersagten, wegen des Verletzungsrisikos. Aber Leclerc zeigte sich in den Dolomiten sogar beim Eisklettern!



Dazu kamen Übungen für Kraft, Koordination, Beweglichkeit und Reaktion mit seinem Trainer Andrea Ferrari (kein Witz, er heisst wirklich so). Auch mit dabei: der langjährige Ferrari-Fahrer Antonio Fuoco und Patrick, ein Bergführer. Die muntere Truppe ging auch an die Kletterwand. Leclerc: «Am Abend waren meine Arme tot.»



Leclerc sagt im Video weiter: «Dieses Trainingsprogramm ist aus zwei Gründen ganz wichtig. Erstens musst du vom ersten Rennen an in Bestform sein. Und zweitens hast du während der Saison kaum Zeit, ein solche intensives Programm durchzuziehen. Hier giesse ich das Fundament für das ganze Jahr.»



In den Dolomiten ergänzte Andrea Ferrari über Charles Leclerc: «Als wir vor Jahren zu arbeiten begannen, war er ein Junge. Jetzt ist er ein Mann.» Der Rennfahrer sagt: «Andrea hat Recht, denn als wir begannen, da war ich 13 Jahre alt.»



Leclerc: «Bei diesen zwei Wochen in den Dolomiten muss auch Raum für Spass sein. Also gingen wir im Schnee driften.»



Bilder zeigen, wie Leclerc dann ein wenig Rache für die Qualen in der Kraftkammer übte – Andrea Ferrari auf dem Rücksitz des Alfa Romeo war beim Fahren sichtlich unwohl.



Die Gruppe schaute sich auch ein Eishockey-Spiel an. «Das war lustig. Leider hat Val Gardena verloren.»



Was Leclerc nicht im Video zeigt, Carlos Sainz aber auf Bildern in seinen sozialen Netzwerken: Auch der Spanier trainierte in den Dolomiten.





Formel 1 2023

Präsentationen

03. Februar: Red Bull Racing in New York

06. Februar: Williams im Internet

11. Februar: AlphaTauri in New York

13. Februar: McLaren in Woking

13. Februar: Aston Martin in Silverstone

14. Februar: Ferrari in Maranello

15. Februar: Mercedes in Silverstone

16. Februar: Alpine in London



Wintertests

23. bis 25. Februar: Bahrain International Circuit



Formel-1-WM-Kalender

05.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

19.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

02.04. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

30.04. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku *

07.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami

21.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

28.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

04.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

18.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

02.07. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg *

09.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

23.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

30.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa *

27.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

03.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

17.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

24.09. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

08.10. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha *

22.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin *

29.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

05.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

18.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

26.11. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island



* Sprint-Format