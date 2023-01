Lewis Hamilton: «Mein Vater liess mich nie weinen»

Der siebenfache Formel-1-Champion Lewis Hamilton sprach in einem Podcast-Auftritt mit Jay Shetty auch über seine Jugend. Der Mercedes-Pilot sprach dabei auch über traumatische Zeiten.

Dass sich Lewis Hamilton unter besonderen Umständen in die Formel 1 gekämpft hat, ist spätestens seit der FIA-Dokuserie «When We Were Young» bekannt. Darin erinnerte sich der Mercedes-Star: «Wir hatten nicht viel Geld, deshalb hatten wir wirklich Glück, dass uns einige Leute halfen und Reifen sowie Sprit zur Verfügung stellten.»

«Meine ganze Nachwuchskarriere hindurch mussten wir kämpfen, nur um jedes Wochenende weiterfahren zu können», erzählte der siebenfache Weltmeister, und offenbarte: «Wir fuhren gegen eine wirklich reiche Familie mit einem wunderschönen Motorhome. Sie hatten die besten Karts. Aber wir haben sie geschlagen. Mit sehr viel weniger Geld. Das war ein wirklich grosser Erfolg für mich und meine Familie.»

Schwächen durfte er sich aber keine erlauben, wie er im Gespräch mit Jay Shetty sagt. Der 38-Jährige erzählt in der jüngsten Ausgabe des Podcasts «On Purpose»: «Mein Vater liess mich als Kind nie weinen, er sagte, dass dies ein Zeichen von Schwäche sei.»

Und Hamilton erinnert sich auch an seine Schule. «In einer Schule war ich vielleicht eines von drei dunkelhäutigen Kindern. Das war wahrscheinlich der schwierigste und traumatischste Teil meines Lebens.» Das ganze Gespräch veröffentlicht Shetty am Montag. Die Vorschau ist auf Instagram zu sehen.

