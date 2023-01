Abiteboul: Vorerst keine Formel-1-Pläne von Hyundai

Hyundai-Teamchef Cyril Abiteboul betont, dass der südkoreanische Hersteller vorerst keine Absicht hat, in die Formel 1 einzusteigen. Ausschliessen will er ein künftiges Engagement aber nicht.

Hyundai hat am 12. Januar bestätigt, dass der frühere Renault-F1-Teamchef Cyril Abiteboul an Bord geholt wurde, um die Teamchef-Rolle in der Rallye-WM und beim Kundensport zu übernehmen. Der 45-jährige Franzose hatte seinen ersten Auftritt in der neuen Position diese Woche im Rahmen der Rallye Monte-Carlo und er nutzte die Gelegenheit, um einigen Medienschaffenden Rede und Antwort zu stehen.

Dabei kam natürlich auch das Thema Formel 1 auf, schliesslich war Abiteboul zuletzt als Teamchef in GP-Zirkus tätig. Die Frage nach einem möglichen Einstieg von Hyundai in die Vierrad-Königsklasse beantwortete er ausweichend. «Es gibt da keinen speziellen Plan. Aber Hyundai ist natürlich ein Unternehmen, das eine fantastische Entwicklung auf globaler Ebene anstrebt, mit einer neuen Produktpalette, einem einzigartigen Angebot und so weiter und so fort.»

«Der Motorsport ist dazu da, das Geschäft zu fördern, also muss ich mit dem Rest des Unternehmens erst einmal verstehen, was das Geschäft braucht und wie wir es jetzt unterstützen können», fügte der Ingenieur aus Paris an. Gleichzeitig stellte er klar: «Im Moment dient die Rallye dem Geschäft und die Priorität liegt darin, sicherzustellen, dass dies so bleibt, indem wir mit der FIA und den Veranstaltern zusammenarbeiten.»

«Ob wir zusätzlich noch etwas anderes machen, wird sich das zu gegebener Zeit zeigen. Aber im Moment steht das nicht an derbster Stelle, die Priorität ist es, im Rallye-Sport zu gewinnen», betont Abiteboul, der auf die Frage, ob Hyundai einen Wechsel in die Formel 1 zumindest in Erwägung ziehe, antwortet: «Ich möchte nicht ja sagen, denn dann würdet ihr schreiben, dass Hyundai in die Formel 1 einsteigt.»

Formel 1 2023

Präsentationen

03. Februar: Red Bull Racing in New York

06. Februar: Williams im Internet (nur Lackierung)

07. Februar: Alfa Romeo Racing in Zürich

11. Februar: AlphaTauri in New York (nur Lackierung)

13. Februar: McLaren in Woking

13. Februar: Aston Martin in Silverstone

14. Februar: Ferrari in Maranello

15. Februar: Mercedes in Silverstone

16. Februar: Alpine in London



Wintertests

23. bis 25. Februar: Bahrain International Circuit

Formel-1-WM-Kalender

05.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

19.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

02.04. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

30.04. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku*

07.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami

21.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

28.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

04.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

18.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

02.07. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg*

09.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

23.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

30.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa*

27.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

03.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

17.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

24.09. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

08.10. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha*

22.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin*

29.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

05.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos*

18.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

26.11. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island



* Sprint-Format