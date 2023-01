Charles Leclerc: «Ferrari liess mich nicht rein»

Ferrari-Star Charles Leclerc ist ein gern gesehener Gast in Maranello. Das war nicht immer so – der 25-jährige Monegasse erinnert sich an seinen ersten Besuch im Werk des ältesten GP-Rennstalls der Welt.

Seit vier Jahren kämpft Charles Leclerc im roten Renner aus Maranello um WM-Punkte und als einer der beiden Stammfahrer geniesst der WM-Zweite des Vorjahres natürlich auch in Maranello viele Privilegien. Bei seinem ersten Besuch im Werk der Scuderia erlebte er aber eine andere Seite seines heutigen Brötchengebers.

In einem Video von Ferrari-Teampartner Shell erinnert sich der 25-Jährige aus Monte Carlo: «Als ich das erste mal hierher kam, konnte ich nicht rein, denn ich war damals etwa zwölf Jahre alt. Ich war da gemeinsam mit meinem Patenonkel Jules Bianchi, der damals Mitglied in der Nachwuchstruppe Ferrari Driver Academy war.»

«Ich fragte ich ihn: 'Bitte, kann ich mitkommen? Er fragte die Security am Eingang, und sie sagten: ‚Nein, es tut uns leid, aber wir können keine Leute von ausserhalb akzeptieren‘», erzählt der fünffache GP-Sieger, und stellt gleich klar: «Schon zuvor wollte ich ein Ferrari-Pilot werden.»

Die Enttäuschung über die verschlossenen Tore änderten nichts an seinem grossen Traum, der 2019 in Erfüllung ging. Im Gegenteil, wie Leclerc offenbart: «Dass ich vor dem Eingang stand und nicht in der Lage war, alles zu sehen, was sich hinter den Toren verbirgt, hat mich nur noch stärker motiviert, so hart wie möglich zu arbeiten, um eines Tages rein zu dürfen.»

Formel 1 2023

Präsentationen

03. Februar: Red Bull Racing in New York

06. Februar: Williams im Internet (nur Lackierung)

07. Februar: Alfa Romeo Racing in Zürich

11. Februar: AlphaTauri in New York (nur Lackierung)

13. Februar: McLaren in Woking

13. Februar: Aston Martin in Silverstone

14. Februar: Ferrari in Maranello

15. Februar: Mercedes in Silverstone

16. Februar: Alpine in London



Wintertests

23. bis 25. Februar: Bahrain International Circuit

Formel-1-WM-Kalender

05.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

19.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

02.04. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

30.04. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku*

07.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami

21.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

28.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

04.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

18.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

02.07. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg*

09.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

23.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

30.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa*

27.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

03.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

17.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

24.09. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

08.10. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha*

22.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin*

29.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

05.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos*

18.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

26.11. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island



* Sprint-Format