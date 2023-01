Fernando Alonso: Keine Ausreden für Aston Martin

​Formel-1-Superstar Fernando Alonso tritt ab 2023 im Grün von Aston Martin an. Der Aerodynamiker Eric Blandin, stellvertretender Technikchef der Briten, spricht über die Qualitäten des Spaniers.

Zur Saison 2021 hin ist aus Racing Point (ex-Force India) der Formel-1-Rennstall der Sportwagenfirma Aston Martin geworden. Die Ergebnisse mit Sebastian Vettel und Lance Stroll sind unter den Erwartungen geblieben: nur zwei Mal ein siebter Platz im Konstrukteurs-Pokal, Rang 2 von Vettel in Baku 2021 als Highlight.

Im Sommer 2022 hatte der Deutsche auf Ende der Saison seinen Rücktritt angekündigt, danach hat Aston Martin schnell gehandelt und den spanischen Superstar Fernando Alonso verpflichtet. Der Weltmeister der Formel 1 (2005 und 2006) und der Langstrecke (2018/2019) hat angekündigt: «Mittelfristig muss das Ziel von Aston Martin darin bestehen, um Siege ein Wörtchen mitreden zu können.»

Der Franzose Eric Blandin kennt den Asturier aus gemeinsamen Tagen bei Ferrari: Die beiden nahmen die Arbeit fast gleichzeitig in Maranello auf, Anfang 2010. Nach 16 Monaten wurde der Aerodynamiker von Mercedes abgeworben. Heute ist er stellvertretender Technikchef bei Aston Martin, als rechte Hand von Dan Fallows.

Blandin sagt über Alonso: «Ein herausragender Fahrer. Wir haben nur ganz wenige Piloten seines Kalibers im Startfeld. Er hat einen unheimlich starken inneren Antrieb, die Leidenschaft brennt lichterloh. Selbst nach all seinen tollen Errungenschaften ist sein Erfolgshunger ungestillt.»

«Fernando Alonso unter Vertrag zu nehmen, das ist für unser Team ein grosser Schritt. Er wird uns alle auf Trab halten und es uns erlauben, den nächsten Schritt zu machen.»

«Eines muss klar sein – mit Fernando gibt es keine Ausreden, wir müssen Leistung abliefern.»



Einen Vorgeschmack auf die Arbeit mit dem 32-fachen GP-Sieger hat Aston Martin beim Nachsaisontest in Abu Dhabi 2022 erhalten. Da schlüpfte Fernando ins Auto von Sebastian Vettel. Eric Blandin in der Interview-Serie «Undercut» auf der Internetseite des F1-Rennstalls von Aston Martin: «Die Aussagen von Alonso über den Wagen sind hochpräzise. Er hat sofort klipp und klar gesagt, was er vom Auto braucht, und es gab zahlreiche Details, die wir ins Design des 2023er Aston Martin AMR23 einfliessen lassen können.»



«Fernando hatte den direkten Vergleich seines Alpine-Rennwagens aus der Saison 2022, und das war ein klar besseres Auto als unseres. Also konnte er uns darlegen, in welchen Belangen wir zurückliegen und worauf wir uns konzentrieren sollten.»





