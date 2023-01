FIA-Reaktion auf Blamage um Weltmeister Verstappen

​Das war verrückt: Da stand Suzuka-Sieger Max Verstappen an diesem 9. Oktober 2022 im Parc fermé und wusste nicht, dass er eben zum zweiten Mal Champion geworden war. Später sagte Max: «Das war eigentlich ganz lustig.»

Regen beim Grossen Preis von Japan liess am 9. Oktober 2022 in Suzuka nur 28 Runden zu, und selbst Formel-1-Urgesteine waren davon überzeugt: Jetzt kommt die Regel mit gekürzten WM-Punkten zu Anwendung.

Auch bei Red Bull Racing glaubten die Team-Mitglieder zunächst – WM-Entscheidung vertagt auf Austin (Texas). Max Verstappen gab im Parc fermé Interviews ohne zu wissen, dass er seinen WM-Titel eben erfolgreich verteidigt hatte.

An den Kommandoständen der Teams, unter den Medienschaffenden und bei Millionen von Fans rauchten die Köpfe – war Verstappen jetzt Champion oder nicht? Eine Blamage für die Formel 1.

Die FIA legte die Regeln anders aus, als viele Fans und Fachleute erwartet hatten: Gestaffelt Punkte gibt es lediglich für WM-Läufe, die abgebrochen und später nicht mehr wiederaufgenommen werden. Der Grand Prix in Suzuka hingegen galt, wenn auch nicht bei voller Renndistanz, als komplettiert.

Alles unklar? Dann sind Sie in guter Gesellschaft, denn Verstappen sagte nach dem Rennen: «Gut, das war alles ein wenig chaotisch, aber rückblickend ist es eigentlich ganz lustig. Als ich die Ziellinie kreuzte, da wusste ich – es hat nicht gereicht, auch bei vollen Punkten nicht. Denn da war Charles hinter mir ja noch Zweiter, und die schnellste Runde hatte nicht ich gefahren.»

Max weiter: «Dann hörte ich von der Strafe für Charles Leclerc, der hinter Sergio Pérez auf Rang 3 zurück musste. Aber noch immer war mir nicht klar, was sie nun mit den Punkten wirklich machen. Zu diesem Zeitpunkt ging mir durch den Kopf: ‘Okay, ich wollte hier gewinnen, das habe ich getan, dann hole ich den Titel eben in Texas.’ Ich gab mein erstes Siegerinterview bei Johnny Herbert von Sky, der sagte, ich habe den Titel in der Tasche. Auf einmal sah ich meine Mechaniker in Jubel ausbrechen. Ich fragte mich: ‘Nanu, was ist denn da drüben los?’»



«Während ich noch überlegte, ob das jetzt auch mit gestaffelten Punkten reicht, trat Tom Wood auf mich zu, der Medien-Delegierte der FIA, und er sagte: ‘Du bist wirklich Champion!’»



«Wir feierten ein wenig, aber dann kamen andere Leute zu mir und sagten: ‘Nein, es reicht doch nicht! Dir fehlt ein Zähler!’ An diesem Punkt fand ich das alles nun doch ein wenig schräg. Aber letztlich hat es gereicht, und nun bin ich Champion – wenn auch nach leichten Irrwegen.»



Gemäss des FIA-Präsidenten Mohammed Ben Sulayem arbeitet der neue Sportchef Steve Nielsen derzeit fieberhaft an einer Präzisierung des Reglements, damit sich die Formel 1 nicht erneut solcher Lächerlichkeit preisgibt. Diese Änderung wird noch vor Saisonbeginn im Regelwerk verankert.





